Koreański makijaż od kultowej marki. Takiej nowości w 2026 roku się nie spodziewaliśmy

Podkład w poduszce Infaillible Fresh Wear Cushion Foundation od L’Oréal Paris to odpowiedź na trend K-Beauty, który od lat inspiruje kobiety na całym świecie swoją lekkością, promiennością i nieskazitelnym wyglądem cery. L’Oréal Paris zamyka płynną formułę w innowacyjnej poduszeczce nasączonej pigmentem, która uwalnia idealną ilość produktu przy każdym dotknięciu

Podkład łączy w sobie niezwykłą lekkość i komfort kremu BB z efektywnością długotrwałego krycia, które można budować. Dzięki mikroskopijnym pigmentom oraz specjalnej siateczce utrwalającej, produkt równomiernie rozprowadza się na skórze, zapewniając efekt „blur”. Jego oddychająca formuła gwarantuje 24-godzinne*, krycie, które jest tak lekkie i niewyczuwalne, że zapomnisz, że masz go na sobie.

Nowy podkład w poduszce Infaillible Cushion dostępny jest w 4 uniwersalnych odcieniach, wyłącznie w drogeriach HEBE.

APLIKACJA: TAP, TAP — I JESTEŚ TOP!

Makijaż z Infaillible Cushion jest szybki, komfortowy i niezwykle intuicyjny. Wystarczy delikatnie przycisnąć aplikator do gąbki poduszki, a następnie wklepać produkt w skórę, blendując go na zewnątrz twarzy. Dzięki tej metodzie cera natychmiast zyskuje świeżość, jednolity koloryt i naturalne wygładzenie. Nasz TIP: Pamiętaj, aby regularnie przewracać poduszeczkę, aby cieszyć się produktem jak najdłużej

i Autor: L’Oréal Paris/ Materiały prasowe

