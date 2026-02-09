Kampania „Behind Every Original”: Levi’s® celebruje styl, ruch i autentyczność

Bo właśnie ten widok jest najbardziej ikoniczny dla Levi’s®. Charakterystyczne przeszycia arcuate, sylwetka jeansów i czerwona metka Red Tab™ wystarczą, by rozpoznać oryginał. Od ponad 150 lat denim Levi’s® towarzyszy tym, którzy idą własną drogą i kształtują muzykę, modę, sport i sztukę. Tym, którzy nie kopiują, tylko tworzą.

„Behind Every Original, to historia, którą może opowiedzieć tylko Levi’s®. To opowieść o naszej roli w muzyce, sporcie i modzie, ale też o osobistych historiach ludzi z różnych pokoleń. Start tej kampanii podczas Super Bowl, na Levi’s® Stadium - jest naturalnym przedłużeniem tej narracji” – mówi Kenny Mitchell, global chief marketing officer Levi Strauss & Co.

W filmie „Backstory” pojawiają się m.in. Doechii, ROSÉ, Shai Gilgeous-Alexander, Questlove, Stefanie Giesinger, a także Woody z animacji Toy Story. Kamera śledzi ich ruchy, taniec i gesty, ukazując denim w jego najbardziej naturalnym wydaniu. Film balansuje między popkulturową historią, a współczesnością, puszczając oko do ikon przeszłości i pokazując, jak styl ewoluuje razem z ludźmi.

Energię kampanii napędza „Get Up Offa That Thing” Jamesa Browna – utwór, który zamienia film w wizualny statement o wolności, radości i sile ekspresji.

Kampania była realizowana w Los Angeles, Oklahoma City i Londynie, z udziałem prawdziwych kowbojów, pracowników fizycznych i młodych twórców. Autentyczność była tu kluczowa – podobnie jak ruch, który domyka choreografia Doechii, przygotowana we współpracy z Robbiem Blue.

Po Super Bowl kampania rozwija się w serię krótkich, dynamicznych filmów revealowych, skupionych na ruchu i indywidualnym stylu każdej z postaci. Całość obejmuje media społecznościowe, kanały digitalowe, retail i outdoor, tworząc globalną opowieść, która przez cały rok odkrywa kolejne „backstories”.

W centrum pozostaje denim Levi’s® – od klasycznych krojów po współczesne interpretacje, dopasowane do osobowości bohaterów kampanii. Bo Levi’s® od zawsze jest tam, gdzie rodzą się historie. Czasem na pierwszym planie. Czasem w tle. Zawsze autentycznie.

