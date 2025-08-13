Czego potrzebują włosy ze skłonnością do łupieżu? Normalizacja, lekko kwaśne pH i przeciwdziałanie drożdżakom

Wymarzone włosy to te doskonale nawilżone, lśniące i idealnie wystylizowane. Fakt. Drugi – to ten, że piękna fryzura nie powinna nosić śladów łupieżu, który – niestety – jest jedną z najczęściej dostrzeganych przez trychologów, dermatologów i fryzjerów włosowych bolączek. Eksperci wskazują, że kluczem do osiągnięcia efektu idealnych pasm bez łupieżu jest staranna pielęgnacja w domowym SPA oparta na perfekcyjnie dobranych składnikach aktywnych. Jednym z najczęściej wymienianych game-changerów w walce z łupieżem jest Dermosoft® decalact MB. Co warto wiedzieć o tej substancji?

Wśród dotkliwych problemów, które mogą dotyczyć skóry głowy oraz włosów, wymieniamy bezsprzecznie łupież. W dużym skrócie oznacza on stan zapalny skóry głowy o charakterze przewlekłym. Jego objawem jest złuszczanie naskórka. Łupież może mieć postać suchą lub tłustą, często towarzyszy mu świąd i dotkliwe podrażnienie. Dermatolodzy wskazują, że przyczyną łupieżu zwykle są bytujące na skórze grzyby, a dolegliwość może wzmagać stosowanie niewłaściwych kosmetyków, stres oraz ekspozycja na promienie UV. Przeciwdziałanie łupieżowi to jeden z priorytetów pielęgnacji wymagającej skóry.

Działanie przeciwgrzybicze i normalizacja

Na jakie składniki aktywne warto postawić w codziennej, przeciwłupieżowej rutynie pielęgnacyjnej? Specjaliści zdecydowanie rekomendują pielęgnację opartą na przeciwgrzybiczych składnikach aktywnych w połączeniu z komponentami łagodzącymi i normalizującymi. Substancją, która w minionych sezonach zwróciła uwagę świata beauty, jest Dermosoft® decalact MB. To składnik pochodzenia naturalnego. Działa antybakteryjnie oraz przeciwdrożdżakowo i to właśnie ta druga właściwość postawiła go na podium w zakresie działania przeciwłupieżowego.

– Dermosoft® decalact MB stanowi naturalną alternatywę dla chemicznych substancji przeciwłupieżowych, skutecznie zwalczając drożdżaki powodujące łupież. Co bardzo istotne, jest przyjazny skórze wrażliwej – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki SOLVERX®. – Należy pamiętać, że kluczowe dla efektywności zwalczania łupieżu jest utrzymanie odpowiedniego, lekko kwaśnego pH skóry – nieprzyjaznego dla drożdżaków. Sięgajmy po produkty, które zapewniają skórze takie właśnie środowisko, np. po przeciwłupieżową linię SOLVERX® Dermo Hair. Seria zawiera również niacynamid, inaczej nazywany witaminą PP, efektywnie łagodzący podrażnienia i normalizujący wydzielanie sebum oraz glikolipidy, które stanowią komponent oczyszczającym pierwszego wyboru w przypadku skóry ze skłonnością do łupieżu – dodaje.

SOLVERX® Dermo Hair Szampon przeciwłupieżowy

LINIA przeciwłupieżowa

Naturalny składnik aktywny - Dermosoft® decalact MB: skuteczna, naturalna alternatywa dla chemicznych substancji przeciwłupieżowych. Badania potwierdzają jego wysoką skuteczność przeciwko drożdżakom powodującym łupież.

Niacynamid (witamina PP): łagodzi podrażnienia i reguluje wydzielanie sebum, pomagając utrzymać skórę głowy w zdrowej kondycjiDelikatne, ale skuteczne oczyszczanie: naturalne glikolipidy chronią warstwę hydrolipidową, dzięki czemu szampon nie wysusza skóry głowy i jest łagodny nawet dla wrażliwej skóry i oczu.

DO LINII NALEŻĄ TAKŻE:

SOLVERX® Dermo Hair odżywka przeciwłupieżowa, 34 zł/150 ml

SOLVERX® Dermo Hair płyn przeciwłupieżowy, 46/100 ml