Czerwona szminka i czerwony lakier do paznokci od KFC. Sieć zamienia żart na Prima Aprilis w najbardziej pożądany drop sezonu

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-04-30 13:31

Szminka KFC Legendary Red Lipstick i lakier do paznokci KFC Hot Red Nail Polish przestają być żartem i lada moment wskoczą do kosmetyczek fanów marki. Właśnie startuje konkurs, w którym do wygrania jest limitowany zestaw – duet szminki i lakieru do paznokci w kultowym, czerwonym kolorze brandu. Produkty są unikatowe i nie trafią do regularnej sprzedaży. Konkurs odbędzie się na profilu KFC Polska na Instagramie i potrwa od 30 kwietnia do 3 maja. Do wygrania jest 25 podwójnych zestawów dla najbardziej ikonicznych duetów!

Autor: KFC/ Materiały prasowe

KFC udowadnia, że bariera między gastronomią a lifestylem nie istnieje. Projekt, który 1 kwietnia wywołał zainteresowanie fanów właśnie stał się rzeczywistością i wkracza do kategorii beauty. Zestaw Legendary Red to hołd dla intensywnej czerwieni marki - bezkompromisowej i absolutnie legendarnej. Produkty są limitowane i można je dostać wyłącznie w ramach konkursu KFC na Instagramie.

25 limitowanych zestawów

W konkursowym dropie do wygrania jest 25 podwójnych zestawów – idealnie dla Ciebie i Twojej przyjaciółki. Każdy zestaw to szminka oraz lakier do paznokci w kolorze, który od dekad definiuje styl marki.

Zasady konkursu są proste. Aby zgarnąć podwójny zestaw, wystarczy pod postem konkursowym na profilu KFC Polska na Instagramie oznaczyć swoją drugą połówkę i napisać, dlaczego to właśnie Wy tworzycie perfect duo. 25 najbardziej ikonicznych duetów, zostanie nagrodzonych limitowanymi produktami. Konkurs trwa od 30 kwietnia do 3 maja.

Twoja bestie zasługuje na to, co legendarne. Oznacz ją pod postem konkursowym na Instagramie KFC Polska i wspólnie zgarnijcie najgorętszy zestaw tego sezonu.

KFC zaskakuje w majówkę 

Tegoroczna majówka będzie pełna niespodzianek. Goście restauracji KFC od 30 kwietnia do 4 maja napiją się mrożonej kawy Iced Latte za jedyne 3 złote. Powód do radości mają również fani chrupiącego kurczaka. W dniach 1-2 maja będą mogli skorzystać z promocji 50% taniej na drugi kubełek.

Autor: KFC/ Materiały prasowe
