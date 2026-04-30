Nowa oferta Pepco znika z półek. Kwiatowe wzory to hit na długi weekend majowy

Świeża linia produktów wnosi do mieszkań ożywczy powiew, proponując bogaty wybór elementów wyposażenia, które błyskawicznie odmienią wystrój każdego pokoju .

. Głównym wyróżnikiem serii jest nasycona paleta barw oraz wszechobecne nadruki z motywem flory, ułatwiające zbudowanie bardzo radosnego klimatu.

Oprócz elementów zastawy stołowej na półkach pojawiła się szeroka gama materiałów oraz ozdób dopasowanych do najnowszych trendów opartych na bliskości z naturą.

Uzupełnienie oferty stanowią drobiazgi kreujące intymny nastrój, podkreślające wakacyjny i niezwykle luźny charakter całej promowanej serii.

Najnowsza propozycja od znanej sieci dyskontów przyciąga wzrok przede wszystkim nasyconymi barwami oraz dominującym motywem hibiskusa. Na sklepowych półkach zadebiutowały między innymi ozdobne misy, talerze i szklanki, które utrzymano w tropikalnej, różowo-zielonej stylistyce. Klienci znajdą tam również funkcjonalne akcesoria ułatwiające serwowanie napojów czy przekąsek podczas plenerowych biesiad na tarasach i w ogrodach. Odwiedzający sklepy bardzo mocno doceniają także przystępne koszty zakupu tych nowości.

Wiosenna kolekcja Pepco zachwyca kwiatowymi wzorami

Ceny większości oferowanych artykułów wahają się od kilku do zaledwie kilkudziesięciu złotych, dzięki czemu metamorfoza przestrzeni nie obciąża zbytnio domowego budżetu. Prawdziwym hitem okazały się bogato zdobione szklanki, kolorowe filiżanki oraz designerskie misy, które mogą stanowić główny punkt dekoracyjny każdego stołu podczas rodzinnych spotkań na świeżym powietrzu.

Sklepy nie ograniczyły się wyłącznie do akcesoriów kuchennych, wprowadzając do sprzedaży imponujący zestaw domowych tekstyliów. Na wieszakach zawisły zasłony, a w koszach wylądowały ozdobne poduszki, bieżniki, serwetki oraz ciepłe koce, które błyskawicznie nadają pomieszczeniom jasny i radosny wygląd.

Klienci ruszyli do Pepco przed majówką

Wzrok kupujących przykuwają również detale wykonane z plecionek i naturalnych surowców, perfekcyjnie wpisujące się w popularny nurt boho. Wśród nich znalazły się praktyczne tace, kosze oraz stylowe pojemniki, które doskonale sprawdzą się podczas wiosennego odświeżania balkonów i przydomowych tarasów. W sieci już pojawiają się dziesiątki zdjęć zadowolonych internautów, chwalących spójność oraz niezwykle atrakcyjny design nowej linii.

Asortyment uzupełniają produkty tworzące przyjazną atmosferę do popołudniowego relaksu, takie jak aromatyczne świece, nastrojowe lampiony czy eleganckie sztuczne kwiaty. Wykorzystanie zaledwie kilku takich elementów pozwala na szybką transformację niewielkiego balkonu lub miejskiego salonu w prawdziwą oazę spokoju na nadchodzący długi weekend.

Tym razem marka zdecydowanie stawia na pobudzającą kolorystykę, florystyczne akcenty i przedmioty nierozerwalnie związane z odpoczynkiem na łonie natury. Nikogo nie powinien więc dziwić fakt, że poszczególne elementy błyskawicznie znikają z wystaw i magazynów. Planujący wizytę w sklepie muszą się spieszyć, ponieważ najbardziej rozchwytywane towary mogą zostać całkowicie wyprzedane jeszcze przed majówką, służąc wielu osobom do budowania letniej aranżacji swoich mieszkań.

