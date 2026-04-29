Ten kapelusz to letni must-have. Zastępuje modele z szerokim rondem

Tradycyjne słomkowe kapelusze z szerokim rondem ustępują miejsca nowym trendom.

Do łask powraca fason pillbox, który w letniej wersji zyskuje ogromną popularność. To dawny faworyt Jacqueline Kennedy.

Minimalistyczna forma tego nakrycia głowy świetnie pasuje do zwiewnych sukienek i formalnych ubiorów.

Model pillbox ma bardzo bogatą historię w świecie mody. W latach 60. to właśnie ten fason stanowił ulubione nakrycie głowy Jacqueline Kennedy. Obecnie wraca on na salony w nowym, wakacyjnym wydaniu, zyskując ogromne uznanie. Konstrukcja bazująca na stylu retro charakteryzuje się całkowitym brakiem ronda oraz niewielkim, lekko zaokrąglonym kształtem. Taki krój skutecznie wyróżnia się na tle standardowych, letnich akcesoriów.

Słomkowy kapelusz pillbox. Jak stylizować ten model?

Letnie wydanie kapelusza pillbox wykonane ze słomki zyskuje niezwykłą lekkość i świeżość. Znakomicie współgra ze zwiewnymi kreacjami, w tym z sukienkami boho, romantycznymi falbanami oraz modnymi motywami kwiatowymi. Stanowi subtelny dodatek, który w żaden sposób nie przytłacza letniego stroju. Model ten równie dobrze sprawdza się w zdecydowanie bardziej formalnych zestawieniach. Skompletowanie go z elegancką kreacją czy minimalistycznym garniturem gwarantuje wyrafinowany i bardzo nowoczesny wygląd.

Obecnie słomkowe kapelusze pillbox nie stanowią już domeny wyłącznie drogich i luksusowych domów mody. Fasony zgodne z aktualnymi trendami bez problemu można znaleźć w asortymencie popularnych sklepów sieciowych. Modele o stylowym kroju i w bardzo przystępnych cenach oferują między innymi takie marki jak H&M oraz Zara.

Słomkowy pillbox to doskonała propozycja dla osób poszukujących oryginalnego, a zarazem bardzo eleganckiego uzupełnienia letniej garderoby. To nowa opcja, obok której wyjątkowo trudno przejść obojętnie w tym sezonie.

