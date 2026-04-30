Guess Prezentuje kolekcję kapsułową Marilyn Monroe: Inspirowaną legendą, zaprojektowaną dla współczesnych pokoleń

Dziś ta historia zatacza koło. 1 czerwca 2026 roku, w 100. rocznicę urodzin hollywoodzkiej muzy, GUESS?, Inc. obchodzić będzie swoje 45-lecie. Z tej okazji marka prezentuje kolekcję kapsułową Marilyn Monroe™, łączącą dwa kultowe symbole glamour i ponadczasowego stylu.

Współpraca z Marilyn Monroe™ to powrót legendarnego modelu jeansów Marilyn 3-zip w nowej odsłonie – z nowoczesnymi wykończeniami i krojami dopasowanymi do współczesności. Inspirowana niepowtarzalnym urokiem Marilyn kolekcja kapsułowa czerpie z prowokacyjnej zmysłowości, która od początku kształtowała estetykę GUESS. Zakorzeniona w wizji amerykańskiego szyku braci Marciano, łączy dziedzictwo marki z aktualnymi trendami. Kolekcja na nowo interpretuje ikonę poprzez nowoczesną, pewną siebie wizję. Osadzona w DNA GUESS, inspiruje kobiety, by stały się własną muzą.

Wzbogacona wyrazistą ikonografią i utrzymana w duchu zabawy, połączonej z pewnością siebie kolekcja, obejmuje modele inspirowane kultowymi sukienkami z dekoltem typu halter, gorsetowymi topami, krótkimi kurtkami oraz spodniami capri. Spodnie capri, które pojawiły się na przełomie lat 40. i 50., inspirowane były swobodną elegancją śródziemnomorskiego stylu resortowego. Kojarzone z kulturą jet-setu, zyskały międzynarodową popularność dzięki hollywoodzkim ikonom połowy XX wieku, takim jak Audrey Hepburn, Sophia Loren i Marilyn Monroe, które uczyniły skrócony fason symbolem szykownej, słonecznej elegancji – zarówno na ekranie, jak i poza nim.

Młodzieńcze sylwetki reinterpretują urok Złotej Ery Hollywood w świeżym wydaniu, podkreślając kobiece kształty poprzez zaznaczone talie, kobiece linie oraz projekty emanujące nowoczesną energią. Luźne graficzne T-shirty i krótkie kurtki denimowe zyskują nowego wyrazu dzięki zaktualizowanym materiałom i printom inspirowanym stylem vintage z odniesieniami do Marilyn. Kraty, motywy wiśni oraz grochy łączą kultowe elementy w jednej wyrazistej interpretacji.

„Autentyczność Marilyn uczyniła ją symbolem amerykańskiej kobiecości” – mówi Paul Marciano, Co-Founder GUESS?, Inc. i Chief Creative Officer. „Jej styl był wyrazem jej tożsamości. Kolekcja oddaje hołd jej dziedzictwu i podkreśla ideę, że kiedy akceptujesz to, kim jesteś, twój styl staje się naprawdę ponadczasowy.”

Kolekcja kapsułowa Marilyn Monroe™ będzie dostępna od kwietnia na guess.com, w sklepach GUESS oraz u wybranych partnerów detalicznych.

i Autor: Guess Marylin Monroe/ Materiały prasowe

