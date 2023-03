Czy eleganckiej kobiecie po 50-tce pasują krótkie włosy? Te metamorfozy fryzur rozwieją wszelkie wątpliwości. Klasa i szyk w każdym calu

Krótkie fryzury dla eleganckich kobiet po 50-tce

Wiosna to jeden z tych momentów, w którym kobiety decydują się na zmianę fryzury. Jednak nie każda z nas jest gotowa na radykalną zmianę dotychczasowe uczesania. Wiele pań zastanawia się wręcz, czy krótkie włosy pasują eleganckim kobietom po 50-tce. Faktem jest, że krótkie fryzury cieszą się ogromną popularnością wśród kobiet po 50. roku życia. Nic dziwnego - są łatwe w stylizacji, ale przede wszystkim pełne klasy i szyku. Styliście wskazują na modne fryzury na krótkie włosy, które są najlepsze dla kobiet po 50-tce. To między innymi pixie cut, czyli strzyżenie "na chłopaka" w nowej odsłonie. Mocno wystrzyżone włosy z dłuższymi pasmami na górze można układać na wiele sposobów. W wersji z grzywką na bok znakomicie wymodelują owal twarzy, a pasma zaczesane do góry wysmuklą buzie. Drugą klasyczną fryzurą, która jest idealna dla eleganckich kobiet po 50-tce jest bob. To krótkie cięcie doczekało się wielu wersji i długości, dzięki czemu można sprytnie wyszczuplić twarz. Fryzjerzy najczęściej proponują swoim klientkom long bob lub klasycznego boba z grzywką układającą się na bok.

Czy krótkie włosy pasują eleganckim kobietom po 50-tce?

Fryzury na krótkich włosach są z pewnością niesamowicie eleganckie, a do tego wygodne. Stawiając na nowoczesne uczesanie można odjąć sobie nawet 10 lat. Jeśli zatem zastanawiasz się, czy krótkie włosy pasują eleganckim kobietom po 50-tce, to koniecznie zobacz metamorfozy fryzur tych kobiet. Zaryzykowały i postanowiły ściąć swoje pasma. Trzeba przyznać, że była to dobra decyzja.

Sonda Włosy długie czy krótkie? Długie Krótkie