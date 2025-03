Czy Polki podążają za trendami beauty?

To ona wymyśliła najsłynniejszy slog reklamowy na świecie. Zna go każdy

Trendy coraz częściej stają się istotnym elementem pielęgnacyjnych rytuałów Polek. Z jednej strony to wpływ mediów społecznościowych, z drugiej – rosnąca świadomość dotycząca składników i skuteczności kosmetyków. Szukamy produktów, które są zgodne z aktualnymi trendami, ale również odpowiadają na nasze indywidualne potrzeby. Aby na bieżąco śledzić rosnące oczekiwania klientów i w pełni na nie odpowiadać, marka Douglas przeprowadziła badania konsumenckie .Ich wyniki wskazują, że świadomość trendów wśród konsumentów jest na bardzo wysokim poziomie, a duża część respondentów deklaruje, że sięga po produkty wpisujące się w bieżące tendencje. Wśród najbardziej rozpoznawalnych trendów znajdują się:

Marki własne perfumerii i drogerii – 60% respondentów zadeklarowało, że zna ten trend, a 22%, że bardzo dobrze zna ten trend i kupuje kosmetyki, które się w niego wpisują.

Marki ekologiczne – 57% respondentów zadeklarowało, że zna ten trend, a 24%, że bardzo dobrze zna ten trend i kupuje kosmetyki, które się w niego wpisują.

Marki niszowe – 54% respondentów zadeklarowało, że zna ten trend, a 19%, że bardzo dobrze

zna ten trend i kupuje kosmetyki, które się w niego wpisują.

Marki azjatyckie – 47% respondentów zadeklarowało, że zna ten trend, a 23%, że bardzo dobrze zna ten trend i kupuje kosmetyki, które się w niego wpisują.

Marki tworzone przez celebrytów i influencerów – 61% respondentów zadeklarowało,

że zna ten trend, a 15%, że bardzo dobrze zna ten trend i kupuje kosmetyki, które się w niego wpisują.

Współprace marek z celebrytami/ influencerami – 62% respondentów zadeklarowało,

że zna ten trend, a 16%, że bardzo dobrze zna ten trend i kupuje kosmetyki, które się w niego wpisują.

Produkty sezonowe/okolicznościowe/z okazji nadchodzącego święta/wydarzenia – 56% respondentów zadeklarowało, że zna ten trend, a 16%, że bardzo dobrze zna ten trend i kupuje kosmetyki, które się w niego wpisują.

SOCIAL MEDIA JAKO WAŻNE ŹRÓDŁO WIEDZY O TRENDACH

Współczesne konsumentki nie tylko śledzą trendy, ale również aktywnie poszukują informacji na temat produktów w mediach społecznościowych. Według badań konsumenckich* przeprowadzonych przez Douglas, Polki czerpią wiedzę o produktach beauty m.in. z reklam w internecie na platformach, takich jak Instagram (20%), Facebook (18%), YouTube (16%) i TikTok (11%), ale także z rekomendacji celebrytów i influencerów na Instagramie (13%), Facebook’u (10%), YouTube (12%) i TikTok’u (10%). Te liczby dowodzą, że social media pełnią istotną rolę w kształtowaniu trendów i wpływają na decyzje zakupowe klientów.

Świadome podejście do wyboru kosmetyków i czerpanie inspiracji z social mediów prowadzi do wzrostu zainteresowania markami wpisującymi się w popularne trendy. Douglas, jako ekspert beauty, nie tylko nadąża za tymi zmianami, ale aktywnie kształtuje rynek, oferując swoim klientom najlepsze rozwiązania i kompleksowe przewodnictwo w świecie urody.

DOUGLAS – KURATOR TRENDÓW I PRZEWODNIK PO ŚWIECIE BEAUTY

Douglas, jako jedna z wiodących sieci perfumerii, nie tylko dostarcza najbardziej pożądane marki, ale również edukuje i inspiruje swoje klientki. Bardzo dużą grupę klientów, którzy doskonale znają trendy, stanowią właśnie klienci Douglas. Sieć pełni funkcję eksperta i kuratora trendów, pomagając konsumentom odnaleźć się w dynamicznym świecie beauty. Marka prowadzi liczne warsztaty, wydarzenia i spotkania w całej Polsce, umożliwiając klientom zdobycie praktycznej wiedzy na temat pielęgnacji i makijażu. Co roku organizuje SKINCARE WEEKS, czyli event dla konsumentów, podczas którego obecne są podia ponad 40 znanych i cenionych marek kosmetycznych i prezentowane są najnowsze produkty i trendy pielęgnacyjne. Douglas oferuje również wyjątkowe zabiegi na twarz i ciało przygotowane przez ekspertów międzynarodowych marek oraz bezpłatne analizy stanu skóry przy zaawansowanych urządzeniach Douglas Beauty Tech, które pozwalają precyzyjnie dobrać plan pielęgnacyjny. Dzięki temu klienci nie tylko dowiadują się, jakie kosmetyki są aktualnie na topie, ale również jak najlepiej je stosować, by osiągnąć oczekiwane efekty.

TRENDOWE HITY W DOUGLAS!

Douglas to miejsce, w którym trendsetterki i miłośniczki beauty znajdą szeroki wybór produktów, które zdobyły popularność na TikToku i innych platformach. Dzięki starannej selekcji i ekspertom Douglas, konsumenci mogą mieć pewność, że wybierają produkty, które nie tylko spełniają ich oczekiwania, ale także wpisują się w światowe trendy. Jeśli śledzisz urodowe nowinki i chcesz mieć pewność, że sięgasz po sprawdzone hity, koniecznie zwróć uwagę na te propozycje!

DOUGLAS COLLECTION SKIN FOCUS Aqua Perfect Hyaluron Bi-Phase Serum

To must-have w pielęgnacji, który sprawdzi się bez względu na rodzaj skóry. Dzięki unikalnej dwufazowej formule łączy intensywne nawilżenie z odżywczą pielęgnacją, łagodząc uczucie napięcia i ściągnięcia. Doskonały dla każdego typu skóry, przywraca komfort, głęboko nawilżając i regenerując skórę, pozostawiając ją gładką i promienną. Serum działa jak błyskawiczna ulga, gdy Twoja skóra potrzebuje natychmiastowego nawilżenia i ochrony. Idealne zarówno na dzień, jak i na noc, sprawdzi się jako baza pod makijaż lub wieczorna kuracja nawilżająca.

i Autor: materiały prasowe DOUGLAS

NATURATIV Calming & Lifting Mask

Prawdziwa oaza dla zmęczonej skóry. Jej lekka, żelowa konsystencja nie tylko nawilża, ale także koi i napina skórę, oferując natychmiastowy efekt liftingu. Idealna do stosowania po całym dniu, kiedy Twoja skóra potrzebuje chwili wytchnienia – chłodząca formuła działa niczym relaksujący kompres, a dodatek BIO ekstraktów z miłorzębu, lukrecji i cytryny dostarcza jej substancji odżywczych i ochronnych. Dzięki sokowi z aloesu oraz naturalnemu polisacharydowi, maska tworzy na skórze odżywczy film, który daje poczucie napięcia i świeżości. Doskonała dla każdego rodzaju skóry, szczególnie wrażliwej, a dla jeszcze lepszego efektu chłodzenia – przechowuj ją w lodówce. Efekt? Lifting i nawilżenie prosto z domowego spa!

i Autor: materiały prasowe DOUGLAS

BOHOBOCO VANILLA BLACK PEPPER Woda perfumowana

Zapach, który zabierze Cię w podróż do wnętrza siebie, gdzie pasja spotyka się z ekscytacją, a emocje stają się namacalnymi wspomnieniami. Inspirowany wizją dyrektora kreatywnego, perfum ten łączy w sobie słodko-ostre akordy, które uzależniają i zostają w pamięci na długo. Nuty głowy, jak kwiat pomarańczy i wierzbówka, otwierają się świeżością, a serce zapachu z heliotropem, kadzidłem i różą odkrywa w Tobie namiętność i twórczą energię. Całość dopełnia ciepła baza z czarnego pieprzu, wanilii, cedrowego drzewa i białego piżma, które pozostawiają za sobą subtelną, ale intensywną aurę. Minimalistyczny flakon zamyka w sobie marzenia o pasji, oddaniu i chwilach pełnych życia. To zapach dla osób, które pragną iść za swoimi pragnieniami i żyć pełnią emocji.

i Autor: materiały prasowe DOUGLAS

PYUNKANG YUL Krem nawilżający

Zadba o Twoją skórę na co dzień, oferując jej idealne nawilżenie i komfort. Stworzony z myślą o wrażliwej, trądzikowej i tłustej cerze, jego delikatna formuła bez zapachów i sztucznych barwników sprawia, że jest łagodny nawet dla najbardziej wymagających typów skóry. Lekka, kremowa konsystencja szybko się wchłania, pozostawiając skórę miękką i gładką, bez uczucia tłustości czy lepkości. Ekstrakt z korzenia japońskiego, masło shea i olej jojoba to składniki, które nie tylko nawilżają, ale i odżywiają skórę, zapewniając jej promienny wygląd przez cały dzień. Idealny dla osób, które borykają się z błyszczeniem się skóry i rozszerzonymi porami – ten krem działa jak naturalna bariera, utrzymując skórę świeżą i matową przez wiele godzin..

i Autor: materiały prasowe DOUGLAS

TYPEBEA Maska pielęgnacyjna G4 Hydra-Gloss

Marka stworzona przez Ritę Orę i Annę Lahey. G4 Hydra-Gloss to nawilżająca maska, która działa niczym prawdziwa magia dla Twoich włosów! Wzmacnia, nawilża i przywraca blask – a to wszystko w zaledwie kilka minut. Dzięki wyjątkowej formule, bogatej w biomimetyczny ceramid, olejek arganowy, olejek z awokado i masło shea, maska odżywia włosy od nasady po same końce, redukując ich uszkodzenia i zapobiegając rozdwajaniu się końcówek. Wzbogacona silniejszą formą kwasu hialuronowego, zapewnia głębokie nawilżenie, dzięki czemu Twoje włosy stają się jedwabiście gładkie i lśniące już po jednej aplikacji. Idealna dla każdego rodzaju włosów, pomoże Ci cieszyć się zdrowymi, pełnymi życia pasmami i naturalnym blaskiem, który przyciąga spojrzenia! niedoskonałości optycznie „rozpraszają się”.