To ona wymyśliła najsłynniejszy slog reklamowy na świecie. Zna go każdy

Wyjątkowy film o wyjątkowych czasach

W 1971 roku, w czasach, gdy wartość kobiety definiowali przede wszystkim mężczyźni, Ilon Specht miała odwagę wyjść poza schematy. Hasło stworzone przez Specht dla linii farb do włosów Préférence L’Oréal Paris było pierwszym w reklamie, które otwarcie afirmowało kobiecą pewność siebie i poczucie własnej wartości.

Jej przełomowa wizja stała się fundamentem marki i zainspirowała globalny ruch, zachęcający kobiety do wyznaczania własnych standardów piękna. "Jesteś tego warta" to nie tylko slogan reklamowy – to deklaracja, która na zawsze zmieniła percepcję kobiecej siły i niezależności.

Dziś jej wizja i dziedzictwo nadal inspirują kolejne pokolenia twórców w McCann oraz podtrzymują ducha L’Oréal Paris, wzmacniając pozycję kobiet na całym świecie i pomagając im uwierzyć w swoją wartość. Geniusz Ilon Specht nie tylko ukształtował fundamenty misji marki, ale także zapoczątkował globalny ruch, inspirując kobiety do wyznaczania własnych standardów piękna. Najdłużej używane hasło reklamowe w historii, przetłumaczone na 40 języków, stało się synonimem wiodącej marki kosmetycznej na świecie.

O filmie

Film "The final copy of Ilon Specht", wyprodukowany przez Breakwater Studios i Traverse 32, miał swoją premierę na Tribeca Film Festival w czerwcu 2024 i zdobył nagrody dla najlepszego krótkiego dokumentu na festiwalach Lunenburg Doc Festival, Hot Springs Documentary Film Festival, Chelsea Film Festival oraz HollyShorts Film Festival w Los Angeles, kwalifikując się tym samym do Oscarów w kategorii krótkiego metrażu. Film od 8 marca jest dostępny na Prime Video, TEDx, YouTube oraz AMC+.

W trwającym 17 minut dokumencie Ben Proudfoot oddaje hołd Ilon Specht, przypominając jej życie i karierę – od początków w branży reklamowej, poprzez przeciwności, z którymi musiała się mierzyć jako młoda kobieta, aż po jej niezłomną walkę o wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet. Specht, która zmarła w kwietniu 2024 roku, w ostatnim przesłaniu dzieli się swoją historią.

Ben Proudfoot, reżyser filmu, podkreśla: „Siła hasła „Ponieważ jesteś tego warta” polega na tym, że stało się ono integralną częścią społeczeństwa i zmieniło je od wewnątrz. Chciałem uchwycić ducha tej niezwykłej kobiety, która jako 23-letnia copywriterka dokonała systemowej zmiany. Gdy rozmawiałem z Ilon i jej rodziną, zdałem sobie sprawę, że te słowa nie były przypadkowe – one odzwierciedlały jej wartości i sposób życia. To nie było tylko hasło reklamowe”.

„Ilon Specht wniosła nieoceniony wkład w naszą markę i ruch na rzecz wzmacniania pozycji kobiet. Jej słowa codziennie przypominają nam o naszej wartości i inspirują do dążenia do celów bez wahania. To właśnie jej czterowyrazowy manifest zapoczątkował zobowiązanie L’Oréal Paris do wspierania kobiet. Jej dziedzictwo napędza naszą misję i globalny ruch na rzecz równości”. – dodaje Delphine Viguier-Hovasse, Global Brand President L’Oréal Paris.

„The final copy of Ilon Specht" jest świadectwem naszej wspólnej wizji i zaangażowania. To hołd dla niezwykłej kobiety, która na zawsze odmieniła narrację o pięknie, przekształcając ją w źródło siły i inspiracji dla kobiet na pokolenia” – podkreśla Charlotte Franceries, Prezes McCann Paris / EVP Global Leader L’Oréal.

Film dokumentalny dostępny na Amazon Prime od 8 marca 2025 roku z napisami w 9 językach, w tym polskim. Na platformie będzie dostępny do 2026 roku.