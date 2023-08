To będzie najmodniejsza fryzura jesieni 2023. Idealna na długie włosy. Pięknie podkreśli kości policzkowe. Czym jest cięcie hush cut?

Ta fryzura będzie modna jesienią 2023. Idealna na długie włosy

Trendy fryzjerskie zmieniają się z sezonu na sezon i wielu kobietom aż ciężko za nimi nadążyć. Styliści są zgodni, że nadchodzi nowa era we fryzjerstwie i w swojej pracy coraz częściej inspirują się trendami z zagranicy, a nawet krajów azjatyckich. Jeśli zatem zastanawiasz się, jaka fryzura będzie modna jesienią 2023, to spieszymy z odpowiedzią. Cięcie hush cut będzie rządzić! To niezwykle uniwersalna i pasująca do wielu kształtów twarzy fryzura pochodzi z Korei. Jest lekka, dodaje pasmom objętości i świetnie prezentuje się na nieco dłuższych włosach. - To świetna fryzura dla tych, którzy chcą spróbować grzywki i wyrazistych warstw, bez decydowania się na drastyczne cięcie - wyjaśniają w rozmowie z Vogue Sean Paul Nother i Nick Latham, założyciele salonu The Hair Bros.

Jak wygląda fryzura hush cut?

Fryzura hush cut to lekkie cieniowanie na włosach, które wyeksponuje kości policzkowe i podkreśli owal twarzy. Ta fryzura z grzywką już podbiła serca Brytyjek i Amerykanek. Jak wygląda hush cut? - Hush cut to miękka, cieniowana fryzura, która prawie zawsze jest połączona z delikatną grzywką lub przynajmniej krótszymi warstwami okalającymi twarz. Fryzura na całej długości jest pocieniowana, co pozwala na odpowiednie rozłożenie ciężaru włosów - tłumaczą eksperci. - W przypadku cieńszych włosów możemy je nieco mniej cieniować, natomiast w przypadku grubszych włosów możemy mocniej przyciąć niektóre pasma - mówią Nother i Latham.

Sonda Fryzura z grzywką czy bez niej? Z grzywką A różnie Bez grzywki