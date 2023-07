Przepiękna metamorfoza kobiety po 60-tce odjęła nam mowę. Wygląda jak 50-latka dzięki fryzjerce, która zrobiła jej modną fryzurę na krótkich włosach

Piękna metamorfoza kobiety po 60-tce. Wygląda 10 lat młodziej

Mawia się, że kiedy kobieta zmienia fryzurę, pragnie również zmienić swoje życie. Ile w tym prawdy jest - nie wiadomo. Pewne jest natomiast to, że nowa fryzura, o ile oczywiście jest dobrze dobrana do urody kobiety, jest w stanie poprawić wygląd, dodać pewności siebie i polepszyć samopoczucie. Kluczowe jest oczywiście dobranie cięcia i długości włosów do kształtu twarzy, a koloru włosów do karnacji i oczu kobiety. W sieci pojawiła się metamorfoza kobiety po 60-tce, która sprawiła, że dosłownie odjęło nam mowę. Na początku wizyty w salonie fryzjerskim widzimy panią z kilkucentymetrowym siwym odrostem i wielokolorowym balejażem na pasmach. Stylistka starannie przygląda się włosom swojej klientki, po czym przystępuje do działania. Krok po kroku widzimy, jak tworzy modną fryzurę na krótkie włosy u tej kobiety po 60-tce.

Modna fryzura na krótkie włosy dla kobiet po 60-tce to strzał w dziesiątkę

W pierwszej kolejności metamorfozy fryzury, fryzjerka zmieniła kolor włosów swojej klientki. I tu zaskoczenie - postawiła na siwy odcień, który doskonale podkreślił karnację kobiety i optycznie wygładził jej cerę. Następnie przystąpiła do strzyżenia. Skróciła pasma na całej ich długości i wycieniowała przy twarzy tak, aby wydobyć owal jej twarzy. Ta modna fryzura na krótkie włosy jest idealna dla kobiet po 60-tce. Z pewnością potwierdzeniem tego jest uradowana mina tej kobiety.

Sonda Podoba Ci się metamorfoza fryzury u tej kobiety? Tak, wygląda obłędnie Nie wiem Nie, nic specjalnego