To najgorsza fryzura dla kobiet po 50-tce. Polki ją uwielbiają, a nie wiedzą, że dodaje nawet 10 lat. Zaokrągla twarz i podkreśla zmarszczki

To najgorsza fryzura dla kobiet po 50-tce. Postarza o 10 lat

Chyba każda kobieta przynajmniej raz w życiu wyszła niezadowolona z salonu fryzjerskiego. Nietrafiona fryzura, która nie jest dopasowana do kształtu twarzy, typu urody i koloru karnacji może dodać nam lat i zepsuć humor na długo. Dlatego tak ważne jest, aby trafić w ręce specjalisty, który zna się na tym co robi. Nawet modna w danym sezonie fryzura niekoniecznie będzie pasować każdej kobiecie. Styliści przestrzegają przed jednym z popularnych cięć. Okazuje się, że to może być najgorsza fryzura dla kobiet po 50-tce. O jakie uczesanie chodzi? O grzywkę. Zbyt gęsta i prosta grzywka sprawia, że twarz nabiera okrągłego kształtu i może wyglądać starzej nawet o 10 lat. Co więcej, taka fryzura dodaje optycznie kilogramów, a oczy wydają się znacznie mniejsze.

Komu nie pasuje prosta grzywka?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że obcięta na prosto, gęsta grzywka nie pasuje każdej kobiecie. Z pewnością nie powinny się na nią decydować kobiety o okrągłej i kwadratowej twarzy. Grzywka skraca buzię i sprawia, że wydaje się ona bardziej pulchna, a rysy stają się ostrzejsze.

Fryzura z grzywką dla kobiet po 50-tce

Jeśli kobieta po 50-tce najlepiej czuje się we fryzurze z grzywką, to powinna postawić na delikatniejszą grzywkę zaczesaną na jeden bok lub oplatającą twarz po obu stronach, czyli curtain bang. Dobrym wyborem, zwłaszcza dla odważniejszych pań jest krótka prosta grzywka, taka jak we fryzurze na pazia.

