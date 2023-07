Przepiękna fryzura na średnie włosy dla kobiet po 50-tce. Idealna na wesele jako gość. Eleganckie i modne upięcie zrobi furorę

Modna fryzura na wesele dla kobiet po 50-tce na średnie włosy

Ślub i wesele to wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla państwa młodych, ale także dla zaproszonych na uroczystość gości. Nic zatem dziwnego, że wiele kobiet pragnie tego dnia wyglądać olśniewająco. Szukają modnej sukienki, makijażu i fryzury. Jaka zatem fryzura na wesele jest najlepsza dla średnich włosów u kobiet po 50-tce, które wybierają się na przyjęcie w roli gościa? Stylistka zaproponowała modną fryzurę, a właściwie upięcie, które jest idealne dla kobiet po 50. roku życia. W jakim uczesaniu każda kobieta dojrzała będzie czuła się elegancko i z klasą. Francuski kok można uzupełnić ozdobną spinką, aby dopełnić cała stylizację weselną. Co najlepsze - taką fryzurę na wesele dla kobiet po 50-tce można zrobić samodzielnie. Wystarczy wcześniej zaopatrzyć się w specjalną spinkę i kilka wsuwek do włosów.

Jak zrobić kok francuski na wesele? Instrukcja krok po kroku

Kok francuski to prosta, a zarazem niezwykle elegancka fryzura na wesele, która doskonale pasuje kobietom po 50-tce. Sprawdzi się na włosach o średniej długości. Z pewnością ogromną zaletą tego upięcia jest fakt, że jest niezwykle banalne w wykonaniu, dlatego można nawet zrobić je samodzielnie w domu. Jak wykonać kok francuski?

Zbierz włosy z tyłu głowy i wsuń grzebień z wypełniaczem w końcówki włosów. Zwijaj go do wewnątrz, w kierunku skóry, aż będzie dobrze przylegać do głowy. Umocuj grzebień, wsuwając go we włosy tak, by powstał możliwie ścisły kok. Rozłóż włosy delikatnie na całej długości wypełniacza, tak aby dokładnie go przykryły. Podepnij go wsuwkami, aby się nie rozleciał.

