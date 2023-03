Daj swoim włosom energię! Zadbaj o nie

Więcej nowych i mocnych włosów. Jak to osiągnąć?

Ten puder dla kobiet po 50-tce z promocji Rossmanna skradnie Twe serce. Kobiety zakochały się w tym efekcie. Na zmarszczki działa jak botoks. Kosztuje 10 zł, a polecają go wizażyści

Wiele z nas doświadcza czasowej utraty włosów: z powodu stresu, braku składników odżywczych (takich jak witaminy B, D i cynk) czy zmian hormonalnych, takich jak ciąża, zmiany pigułki antykoncepcyjnej czy okres menopauzy. Takie sytuacje są całkowicie odwracalne. Łysienie telogenowe oznacza po prostu, że część włosów przestała rosnąć i wypadła w tym samym czasie. A ponieważ włosy potrzebują dużo energii, aby rosnąć, a nie są one głównym priorytetem dla organizmu – w okresach stresu fizycznego czy emocjonalnego możesz właśnie tego doświadczać. W grę może jednak wchodzić także genetyka – dlatego najlepsza rada w kwestii wypadających włosów – pozwól specjaliście ustalić przyczynę. Tylko wówczas twoje działania będą skuteczne. A my podajemy kilka rad, które warto wprowadzić w życie w każdym z przypadków.

Zobacz także: Dzień urodzenia zdradza Twoje słabe strony. Numerologia mówi, że osoby urodzonego tego dnia nie mają szczęścia w życiu. Prześladuje je pech i muszą starać się bardziej od innych

Dieta dla fryzury

Zadbaj o kilka składników i postaraj się mieć je na talerzu codziennie. Szpinak pełen żelaza, pomoże stymulować wzrost nowych włosów. Bogate w witaminę C pomarańcze, pomidoryi papryka, pomagają wytwarzać kolagen, który bardzo smakuje mieszkom włosowym i skórze głowy. Nasiona takie jak len lub chia są źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, które przyspieszają wzrost włosów.

Miłosierna stylizacja

Jeśli czujemy, że włosy są osłabione i wypada ich więcej niż zazwyczaj – wrzucamy na luz. Ten w głowie, bo stres to jeden z najgorszych wrogów pięknej fryzura, ale także ten na głowie. Zapominamy na jakiś czas o ciasnych kokach, kucykach, warkoczach, odkładamy na później stylizację na gorąco a w zamian za to inwestujemy w szczotkę, która delikatnie będzie rozczesywać włosy, bez ich łamania i wyrywania.

Marzenia senne

Udowodniono naukowo, że hormon, który pomaga regulować cykl snu – melatonina, wspomaga również wzrost włosów. Wystarczająca ilość odpoczynku jest niezbędna do wzrostu włosów, ale może również pomóc w zapobieganiu nadmiernemu przetłuszczaniu się włosów. Kiedy jesteś zmęczona wzrasta poziom stresu, a to powoduje zwiększenie produkcji sebum.

Idealne uzupełnienie

Suplementacja w XXI wieku to właściwie norma. Warto jednak sięgać wyłącznie po produkty, które mają naukowo potwierdzone efekty. Medilâge to pierwsza marka w Europie, która w preparacie cheveux femme stosuje innowacyjną technologię ComboCap®, która pozwala na dostarczenie w formie jednej kapsułki substancji aktywnych w różnych formach galenowych. Medilâge cheveux femme zawiera AnaGain™ Nu, czyli ekstrakt z pędów grochu zwyczajnego uprawianego w pobliżu Jeziora Bodeńskiego i Keranat™, czyli ekstrakt z nasion prosa, które przyczyniają się do redukcji wypadania włosów oraz krzemionkę z pędów bambusa – składnik budulcowy naturalnie występujący w tkance łącznej.

SPRAWDŹ: Medilâge cheveux femme 430 zł/ 30 kapsułek

Manewry nocne

Nałożenie specjalnej, przeznaczonej do stosowania w nocy, maski lub serum przed pójściem spać sprawi, że kosmyki dostaną ekstra porcję składników odżywczych i nawilżenia. Dzięki temu od rana będą silniejsze i ładniejsze.

i Autor: Materiały prasowe Medilâge cheveux femme