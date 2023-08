Daria Zawiałow pierwszą ambasadorką makijażu YSL Beauté

Yves Saint Laurent Beauté z dumą ogłasza, że niezwykle utalentowana piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka, Daria Zawiałow, została nową ambasadorką makijażu marki YSL Beauté w Polsce. Piosenkarka, będąca w czołówce artystów muzycznych, teraz połączyła się z YSL Beauté jako ikona stylu i wyrazistej indywidualności, reprezentując oryginalny i luksusowy makijaż na polskim rynku.

Yves Saint Laurent Beauté śmiało przełamuje schematy, stając się najbardziej buntowniczą i odważną marką beauty w Polsce. Współczesny konsument szuka autentyczności i bliskości, a marka YSL wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Współpraca z Darią Zawiałow jest olbrzymim krokiem w budowaniu relewantności marki, która rezonuje z polskim konsumentem. Jej osobowość doskonale oddaje ducha YSL, dlatego z radością witamy ją w globalnej rodzinie YSL BEAUTÉ - podkreśla Krzysztof Bożek Brand Business Director YSL Beauté Polska.

Daria Zawiałow, podobnie jak marka YSL Beauté, wyróżnia się wyjątkowym stylem i autentycznością. Jej artystyczna pasja i indywidualność doskonale oddają ducha YSL Beauté, który dąży do przekraczania granic konwencji i tworzenia odważnego, kreatywnego piękna.

Artystka nie kryje entuzjazmu towarzyszącemu tej współpracy - Moi najbliżsi wiedzieli, że współpraca z Yves Saint Laurent była moim marzeniem od lat, dlatego, że wyjątkowo utożsamiam się z tą marką - ze stylem, wizją, estetyką. Niemniej o ambasadorstwie nawet nie śniłam. YSL - tak bardzo cieszę się na tę przygodę z Wami!

W ramach współpracy Ambasadorka będzie wspierać ikony makijażu marki YSL, takie jak kultowa pomadka Rouge Pur Couture czy niezawodny w każdej sytuacji podkład All Hours Produkty te, podobnie jak wszystkie innowacje YSL Beauté, łączą wyjątkowy design z najwyższą jakością, tworząc perfekcyjne wykończenie każdego makijażu.

Artystka będzie też promować maskarę Lash Clash, podbijający serca GEN Z, ultrawydłużający i pogrubiający tusz, który całkowicie zmienia wygląd rzęs w zaledwie trzy pociągnięcia. Podkreśla oko i nadaje spojrzeniu wyrazisty charakter.

Daria Zawiałow weźmie udział w sesjach makijażowych, prezentując niezrównaną sztukę make upu marki YSL Beauté. Jej kreatywne podejście i artystyczny wyraz doskonale wpisują się w filozofię YSL, która inspiruje do eksperymentowania, wyrażania siebie i odkrywania piękna na nowo.

Jej wizerunek oddaje esencję marki YSL Beauté, której celem jest inspiracja i wyzwolenie indywidualnego piękna każdej osoby. Daria stawia sobie coraz to nowe i coraz bardziej ambitne wyzwania.

Daria Zawiałow to wyjątkowa artystka, która nie boi się wyrażać siebie i eksperymentować ze stylem. Jej autentyczność i kreatywność doskonale pasują do filozofii YSL Beauté, która dąży do tworzenia niezwykłych wyrażeń piękna – mówi Alona Pokydko, YSL Senior Brand Manager Poland & Baltics. Wprowadzając Darię do rodziny YSL Beauté, chcemy pokazać, że piękno może być ekspresją indywidualności i wyjątkowości – podkreśla Pokydko.

Współpraca z Darią Zawiałow to kolejny krok w drodze marki YSL Beauté do zainspirowania, wyzwolenia i przedefiniowania standardów piękna na polskim rynku. Jej obecność jako ambasadorki makijażu YSL Beauté otwiera nowy rozdział w świecie luksusowego makijażu, łącząc kreatywność, pasję i doskonałość w jednym.

i Autor: Materiały prasowe Daria Zawałow