Zatrzymaj lato z Sephora! Perfumeria zaprasza na wyjątkowe wydarzenie - Sephora Summer Club. Gdzie i kiedy?

W specjalnie zaaranżowanej strefie Sephora Summer Club, zespół ekspertów przez dwa dni, od godziny 12.00 do 22.00 czekać będzie na wszystkich tych, którzy chcą odkrywać i eksperymentować ze swoim wyglądem, poznawać nowości kosmetyczne i wciąż cieszyć się latem! To nie koniec atrakcji: konkursy z nagrodami, upominki od partnerów i wiele, wiele więcej… Co dokładnie czekać będzie na miejscu?

STREFA MAKIJAŻU

W tej strefie na odwiedzających czekać będą do odkrycia gorące trendy w makijażu i nowości marek: Sephora Collection, Rare beauty by Selena Gomez, Tarte, Benefit, Fenty Beauty, Anastasia Beverly Hills, Lancome, YSL, Too Faced. Skorzystać będzie można tu z bezpłatnych mini makijaży, które wykonają eksperci na co dzień pracujący z klientami w perfumeriach Sephora z całej Polski.

- Wakacje, tak jak i cały sezon letni to doskonała okazja do tego, by poeksperymentować ze swoim wyglądem, spróbować tego, na co w innych okolicznościach nie mamy czasem odwagi. Podczas zbliżającego się wydarzenia nasi topowi makijażyści serwować będą m.in. 3 wiodące makijaże, które oferowaliśmy podczas wakacji w perfumeriach Sephora oraz promowaliśmy w kanałach social media @instagram @TikTok Sephora Polska: #PastelLook, #GlitterLook, #ColorfulSummer oraz pełen blasku makijaż dla mężczyzn. Wrześniowe wydarzenie to okazja, by przetestować je na sobie. Serdecznie zapraszam do strefy Sephora Summer Club! – mówi Sergiusz Osmański, Dyrektor artystyczny i PR Sephora Polska.

STREFA SKIN CARE

Wśród atrakcji tej strefy odwiedzający będą mogli skorzystać z porad ekspertów ds. pielęgnacji i odkryć wyjątkowe produkty marek: Laneige, Erborian, YSL, Lancome, Benefit, Sephora Collection, dzięki którym skóra będzie pełna blasku i zdrowia każdego dnia.

STREFA HAIR CARE

To miejsce dla tych, którzy kochają eksperymentować ze swoją fryzurą, oddając się w ręce najlepszych stylistów włosów. W Sephora Summer Club będą mieli możliwość przetestować na sobie produkty marki Bumble and Bumble i wyrazić swój niepowtarzalny styl dzięki fryzurom wykreowanym nowoczesnymi urządzeniami do stylizacji włosów marki Dyson.

STREFA ZAPACHÓW

Wraz z ekspertami marek BOSS oraz ARMANI odkryjemy tu fantastyczne propozycje zapachów – nowości i klasyki. Dobierzesz tu zapach, który przypominać będzie Ci ciepłe dni jeszcze przez długie miesiące…

STREFA KREATYWNA

Tutaj uczestnicy będą mogli dokonać personalizacji swoich ubrań i podkręcić swój wygląd zmywalnym, letnim tatuażem.

STREFA SEPHORA UNLIMITED

Podczas tegorocznych wakacji program benefitowo-lojalnościowy Sephora dla stałych klientów zyskał nową formułę oraz zmienił nazwę. Odkryj wszystkie jego zalety i czekające na Ciebie w nim atrakcje w punkcie Sephora UNLIMITED.Korzystaj z letnich dni z Sephora, daj się ponieść wakacyjnej atmosferze!

