Denim news od marki Kappahl. For you and yours

W tym roku na pierwszym planie są spodnie o kroju barrel, który świetnie buduje sylwetkę, lekko zaokrąglona nogawka robi efekt w stylizacji nawet z prostym T-shirtem. Drugim „pewniakiem”, który warto wybrać jest jeansowe kurtka, klasyczna, krótsza, z ciekawymi wykończeniami lub nieco dłuższe z wiązaniem w talii. Trzeci trend warty uwagi to długa spódnica z denimu, która powraca jako mocny, ale bardzo praktyczny i łatwy do stylizowania element garderoby. Wszystkie te modele znajdziecie w aktualnej kolekcji Kappahl.

W denimowej propozycji marki mocno wybrzmiewa również inkluzywność. Marka rozwija linię Xlnt, w której denim jest projektowany z myślą o pełniejszych sylwetkach i szerokiej rozmiarówce tak, by trendy fasony były dostępne dla różnych typów figur, bez kompromisów w stylu i komforcie. Our jeans have nothing to hide to hasło, które najlepiej oddaje podejście Kappahl do identyfikowalności i przejrzystości produkcji. Marka korzysta z systemu umożliwiającego śledzenie drogi dżinsów od włókna bawełnianego po gotowy produkt oraz współpracuje z odpowiedzialnymi dostawcami. Dzięki temu, klienci mogą łatwiej podejmować świadome decyzje, mając jasność, w jaki sposób powstała ich ulubiona para dżinsów.

Denim w Kappahl to klasyk, który co sezon dostaje świeżą formę, zawsze zgodną z trendami i oczekiwaniami klientek. Koniecznie sprawdź nową selekcję i wybierz swój ulubiony fason.

i Autor: Kappahl/ Materiały prasowe