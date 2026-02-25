Nowości od marki NYXProfessional Makeup – blask, trwałość i kolor bez kompromisów

Make ’Em Wonder podkład do twarzy – miękki mat i efekt nieskazitelnej skóry

Make ’Em Wonder zapewnia miękko-matowe wykończenie oraz możliwość stopniowania krycia – od subtelnego wyrównania kolorytu po pełniejszy efekt. Lekka, wegańska formuła wtapia się w skórę, wygładza ją i zmniejsza widoczność porów. Dzięki zawartości kwasu hialuronowego i guarany dba o nawilżenie oraz komfort noszenia bez uczucia ciężkości. Makijaż utrzymuje się nawet do 24 godzin, pozostając świeży i naturalny. Dostępny w 45 odcieniach.

i Autor: NYX/ Materiały prasowe

WonderSnatch Powder – wygładzenie jak filtr

Sypki puder Wonder Snatch Powder wygładza cerę, matuje i utrwala makijaż, nie odbierając mu świeżości. Minimalizuje widoczność porów i redukuje błyszczenie, pozostawiając skórę komfortową i naturalnie wyglądającą. Dostępny w 4 transparentnych i 4 rozjaśniających odcieniach.

i Autor: NYX/ Materiały prasowe

Jelly Job błyszczyk do ust – efekt „szklanych ust”

Jelly Job nadaje ustom wielowymiarowy, soczysty połysk bez efektu klejenia. Lekka, żelowa formuła wygładza usta i podkreśla ich kształt już po jednym pociągnięciu. Produkt sprawdza się zarówno solo, jak i jako wykończenie makijażu z konturem. Dostępny w 16 odcieniach – od subtelnych nudziaków i romantycznych różów po błyszczące brzoskwinie i zmysłowe czerwienie. Każdy z nich kusi zapachem soczystej wiśni i zawiera olejek wiśniowy oraz kompleks peptydowy, który pielęgnuje i wygładza. Jelly Job - błyszczyk, którego trudno nie pozazdrościć!

i Autor: NYX Jelly Job / Materiały prasowe

Buttermelt Stix – rozświeltacz w sztyfcie do twarzy i ciała

Buttermelt Stix zapewnia naturalny, świetlisty efekt bez drobinek brokatu. Masełkowa konsystencja w sztyfcie łatwo rozprowadza się na skórze i wtapia w nią, tworząc wielowymiarowy glow. Produkt można stosować na twarz oraz ciało – obojczyki, ramiona czy nogi – subtelnie podkreślając rysy i modelując sylwetkę. Formuła wzbogacona o masła dodatkowo pielęgnuje skórę. Dostępny w 14 odcieniach.

i Autor: NYX/ Materiały prasowe

Lip Lingerie Lip Liner Stain – trwały kontur i naturalny kolor

Lip Lingerie Lip Liner Stain pozwala precyzyjnie obrysować i wymodelować usta, nadając im naturalny odcień utrzymujący się przez wiele godzin. Lekka, wodoodporna formuła nie rozmazuje się i nie wymaga częstych poprawek. Odcienie nude tworzą efekt „twoje usta, tylko lepsze” i sprawdzają się zarówno jako baza pod błyszczyk czy pomadkę, jak i samodzielny produkt. Dostępna w 12 odcieniach nude.

Epic Inky Stix – intensywna kreska do 24 godzin

Epic Inky Stix to eyeliner w kremowo-żelowej formule, która zapewnia intensywny kolor już po jednym pociągnięciu. Umożliwia tworzenie zarówno subtelnych, jak i wyrazistych, graficznych kresek. Wodoodporna konsystencja utrzymuje się nawet do 24 godzin, nie rozmazując się i nie osypując. Dostępny w 16 odcieniach.