Dermokosmetyki nowej generacji. Dlaczego witamina C i fotoprotekcja stały się fundamentem współczesnej pielęgnacji skóry?

Już kilkanaście lat temu eksperci zauważali, że kategoria dermokosmetyków będzie dynamicznie rosła. Z raportu PMR „Dermocosmetics market in Poland” wynika, że w 2007 roku wartość rynku dermokosmetyków w Polsce wynosiła ok. 570 mln zł i rosła w tempie ponad 20% rocznie. Rozwój napędzały przede wszystkim rosnąca świadomość pielęgnacji, większa liczba problemów skórnych oraz potrzeba bardziej zaawansowanych formuł kosmetycznych.

W tym roku marka Sesderma świętuje 15 lat obecności na polskim rynku. W tym czasie dermokosmetyki hiszpańskiej marki zdobyły uznanie zarówno dermatologów, jak i konsumentów. Bestsellerowe produkty, takie jak serum z witaminą C z linii C-Vit, należą do najczęściej wybieranych dermokosmetyków w pielęgnacji skóry w Polsce.

Witamina C – Hit Hitów

Serum z witaminą C od lat pozostaje jednym z najczęściej polecanych produktów pielęgnacyjnych. Składnik ten wspiera syntezę kolagenu, pomaga wyrównać koloryt skóry i nadaje jej naturalny blask. Działa także antyoksydacyjnie, neutralizując wolne rodniki odpowiedzialne za przyspieszone starzenie się skóry oraz wpływ czynników środowiskowych, takich jak promieniowanie UV czy zanieczyszczenia.

W dermokosmetykach z linii C-Vit marki Sesderma witamina C łączona jest z innymi składnikami pielęgnacyjnymi – m.in. witaminą E czy kwasem hialuronowym. W serum C-Vit Liposomal Serum wykorzystana została nanotechnologia, umożliwiająca transport składników aktywnych w głębsze warstwy skóry, co pomaga przywrócić jej świeżość i bardziej jednolity koloryt. Nic dziwnego, że od samego początku jest niekwestionowanym bestsellerem marki.

Fotoprotekcja – must have pielęgnacji

Eksperci dermatologii podkreślają, że jednym z najważniejszych elementów dbania o skórę jest codzienna ochrona przed promieniowaniem UV. Jeszcze kilkanaście lat temu świadomość stosowania filtrów przeciwsłonecznych w Polsce była stosunkowo niska – według analiz rynku nawet 40% kobiet nie używało kosmetyków z filtrem.

Dziś podejście do ochrony skóry wyraźnie się zmienia, a fotoprotekcja staje się jednym z najważniejszych elementów nowoczesnej pielęgnacji. Odpowiedzią na te potrzeby jest linia Repaskin marki Sesderma, która łączy wysoką ochronę przeciwsłoneczną z technologiami wspierającymi regenerację skóry po ekspozycji na promieniowanie UV.

Połączenie antyoksydacyjnej pielęgnacji – takiej jak serum z witaminą C – z codzienną ochroną przeciwsłoneczną to dziś jeden z najważniejszych elementów świadomego dbania o kondycję skóry.

Sesderma w liczbach

1989 – rok powstania marki założonej przez dermatologa dr. Gabriela Serrano

ponad 30 lat doświadczenia w tworzeniu dermokosmetyków

80+ krajów – obecność marki na rynkach międzynarodowych

15 lat w Polsce

nanotechnologia – jedna z kluczowych technologii stosowanych w formułach Sesderma

C-Vit i Repaskin – jedne z najbardziej rozpoznawalnych linii marki