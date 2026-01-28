Dev Hynes w nowej kampanii Levi’s® łączy styl grunge i preppy

Na potrzeby projektu Hynes otrzymał wyselekcjonowane produkty z kolekcji Levi’s® Wiosna/Lato 2026 i pełną swobodę w ich interpretacji. Wspólnie z fotografką Kathariną Korbjuhn pracował w Los Angeles nad serią kadrów, intuicyjnych, ale jednocześnie bardzo świadomych. Całość subtelnie nawiązuje do utworu „Somewhere in Between” z najnowszego albumu Essex Honey czyli historii o byciu pomiędzy, bez potrzeby jednoznacznych definicji.

W kampanii Hynes nosi klasyczne produkty Levi’s® w nieoczywisty sposób: koszulę Authentic Button Down, łączy ze skórzaną kurtką Clayton Leather Aviator oraz bluzą z nowej kolekcji, natomiast luźne 578® Baggy zestawia z bardziej bardziej klasycznymi fakturami. To właśnie to napięcie między surowością a dopracowaniem nadaje ton całej kampanii. Zdjęcia powstawały zarówno w studio, jak i poza nimi, przedstawiając bardziej spontaniczne sytuacje, w tym występ z wiolonczelą na ulicy.

Projekt zawiera edytorialowe zdjęcia oraz swobodne wideo, w którego tle rozbrzmiewa zwykła rozmowa telefoniczna z muzykiem o jego stylu. Stała się ona podstawą kampanii: lekkiej, szczerej i opartej na idei, że nieoczywiste połączenia czynią styl ciekawszym.

Kolekcja Levi’s® Wiosna/Lato 2026 to nowoczesne spojrzenie na dojrzały grunge: luźniejsze formy, sprane wykończenia i czyste detale, które razem tworzą spójną, ale nieoczywistą całość.

i Autor: Levi’s/ Materiały prasowe

