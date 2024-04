Dla pięknej skóry, z troską o planetę

Zielona polityka tołpa.®

tołpa.®, polska marka kosmetyczna, przykłada ogromną wagę do troski o środowisko. Szeroko pojęte działania dbające o naturę są wpisane w DNA firmy, która czerpie z bogatego doświadczenia prof. Stanisława Tołpy, botanika i badacza największych torfowisk w kraju.

Troska o środowisko to nasza wspólna sprawa. Działanie każdego z nas ma niebagatelne znaczenie, choćby był to mały gest. Każdy mały krok składa się bowiem na wielką całość. Z tego założenia wychodzi marka tołpa.®. Dbanie o naturę ma bowiem wpisane w swoje DNA. To właśnie z natury powstają kosmetyki tej polskiej marki, która bazuje na dziedzictwie i wiedzy prof. Stanisława Tołpy, naukowca, prowadzącego wieloletnie badania na największych kompleksach torfowiskowych kraju. Marka jako jedyna uzyskuje z torfu ekstrakt, który zawiera cenne dla skóry mikro- i makroelementy.

Zobacz także: Wsypuję 3 miarki do gorącej wody i piorę białe skarpetki w 60 st. Po wyjęciu z pralki są śnieżnobiałe. Sposób na pranie białych skarpet

Nie tylko bazowanie na naturalnych składnikach wyróżnia markę. tołpa.® dba o środowisko na każdym kroku, począwszy od projektowania opakowań, organizację codziennego życia w swojej siedzibie, po edukowanie konsumentów i współpracowników. Firma angażuje się w sadzenie łąk, organiczna zużycie wody i prądu przy produkcji, minimalizuje odpady i hołduje zasadzie „zero waste”, prowadząc wewnętrzny outlet, w którym pracowniczki oraz pracownicy mogą odkupić kosmetyki z krótkim terminem ważności za jeden grosz.

tołpa.®pure trends

Doskonałym przykładem proekologicznych działań marki jest linia kosmetyków tołpa.® pure trends. Ich skład bazuje w 98 proc. na składnikach pochodzenia naturalnego, które są doceniane od bardzo dawna w kosmetologii. Wegańskie, przebadane alergologicznie receptury gwarantują bezpieczeństwo nawet dla wrażliwej skóry. Kosmetyki tołpa.® pure trends super fruits przeznaczone są dla skóry, która potrzebuje intensywnego nawilżenia i rozświetlenia. Inspirowane składnikami z nurtu super food, pomagającymi odzyskać naturalne piękno, eliminują szary koloryt skóry i objawy zmęczenia. Gama tołpa.® pure trends healthy look wykorzystuje potencjał naturalnych składników aktywnych, aby pomóc uzyskać efekt idealnej skóry bez makijażu. Kosmetyki ten rozświetlają, poprawiają koloryt i wydobywają naturalny blask skóry, dając efekt natychmiastowej poprawy wyglądu. Kartoniki z gamy tołpa.® pure trends są tworzone z papieru wytwarzanego z makulatury i posiadają certyfikat FSC. Słoiczki z formułami stworzone są w 100 proc. z plastiku z recyklingu, a etykieta w 100 proc. z surowców odnawialnych. Do tego słoiczki nie mają pustej przestrzeni pomiędzy ściankami – dzięki temu są lżejsze, a ich produkcja wymaga mniej surowców. Gama dostępna jest w sieci drogerii Rossmann oraz na stronie tolpa.pl

tołpa.® authentic

Hasło #clean beauty to trend, który jest ukłonem w stronę prawdziwego i czystego piękna. To też pochwała naturalności i prostoty – w każdej postaci. Im krótszy i prostszy skład kosmetyku, tym lepiej. Bo w tym nurcie chodzi też o to, by produkty, po które codziennie sięgamy były jak najbardziej naturalne, wolne od substancji mogących zaszkodzić naszej skórze i… środowisku. Produkty z linii tołpa.® authentic zawierają od 8 do maksymalnie 14 składników INCI, każdy z nich jest dokładnie omówiony na kartoniku kosmetyku, a jego obecność w formule - uzasadniona. Co więcej, minimum 97% składników jest pochodzenia naturalnego. Receptury opracowano tak, by precyzyjnie odpowiadały na potrzeby skóry. Marka postawiła na sprawdzone składniki, takie jak: kwas glikolowy, niacynamid, kwas hialuronowy, skwalan, cynk PCA, glukonolakton, kwas migdałowy i kwas mlekowy. Produkty są niezwykle delikatne i pomagają zachować równowagę mikrobiomu, fizjologicznego pH i bariery hydrolipidowej. Kosmetyki pachną wyłącznie składnikami, z których zostały stworzone, jednym słowem: autentycznie. Autentyczna jest także troska o środowisko naturalne – opakowania pochodzą z materiałów z recyklingu i ze źródeł odnawialnych, a każde z nich można poddać ponownemu recyklingowi.

Według tołpa.® z dbaniem o środowisko jest jak z pielęgnacją: codzienne, drobne, ale przemyślane czynności dają duży efekt. Tak więc w niech nadchodzący Dzień Ziemi niech stanowi inspiracje do pierwszych zmian, zaczynając od naszej kosmetyczki. Niech od teraz będzie to świadomy wybór, który ma pozytywny wpływ zarówno na naszą skórę, jak i na naszą planetę.

i Autor: Materiały prasowe tołpa