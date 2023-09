Dla tych kosmetyków nie ma lepszej aranżacji niż legendarne muzeum

Z miłości do przeszłości. Wyjątkowa biżuteria

Kiedy spotykają się dwie francuskie instytucje, Luwr - najsłynniejsze muzeum na świecie i Lancôme, marka kosmetyków wzmacniająca pozycję kobiet na całym świecie,, to możemy być pewnym, że będzie to bezprecedensowa współpraca. Współpraca, która zachęca nas do kontynuowania dialogu Sztuki i Piękna w opowiadaniu historii kobietktóre odzwierciedlają nasze czasy poza epokami, lokalizacjami geograficznymi i kulturami w naszym współczesnym świecie.

Podczas kolacji pod Piramidą w Luwrze goście odkryli limitowaną kolekcję inspirowaną niektórymi z najbardziej charakterystycznych dzieł sztuki w muzeum. Z tej okazji Lancôme był gospodarzem uroczystej kolacji Nocy Wspaniałości w Luwrze. Ten wieczór w muzeum był zaproszeniem do kontynuowania dynamicznego dialogu pomiędzy sztuką i pięknem. Poprzez dzieła Luwru Lancôme łączy w sobie odmienność epoki i kultury, a zaproszone kobiety miały szansę odnaleźć swoje własne piękno i nietuzinkowość.

Współpraca Lancôme i Luwru niesie ze sobą główne przesłanie feministyczne: każda z nich: posągi oraz bohaterki kampanii ucieleśniają kobiecość, jej zaangażowanie, niezależność i pewność siebie. Właśnie te wartości reprezentuje Lancôme, niezależnie od tego, która bogini reprezentuje te cechy,

„Nike z Samotraki (słynny posąg Luwru, przyp.red) jest zwiastunem zwycięstwa. To jej postawa ukazuje kobietę pewną siebie i zwycięską. Potężny symbol osiągnięć. I na tym właśnie polega prawdziwe piękno: czerpanie z własnej historii, aby dodać sobie skrzydeł. I sposób na wzmocnienie siebie.” - powiedziała Zendaya ambasadorka marki.

„Są kobiety, które zapisały się w historii: wśród nich Korinna grecka poetka. Wykazały się niewiarygodną śmiałością, złamali kody i dokonali czegoś rozbrzmiewają ich głosy. Wyjątkowość piękna jest tym, co nas porusza.” - Aya Nakamura

„Kiedy stajesz twarzą w twarz z Dianą, najpierw uderza cię jej piękno. Delikatna tak, ale pod nią wygląd: potężny. Im więcej patrzysz, tym bardziej widzisz, że to dzika bogini.Zawzięty, nieustraszony. Twierdzenie o własnej niezależności: stąd pochodzi jej piękno.” - Amanda Seyfried

„Wenus z Milo to najwyższe piękno, symbol doskonałości. A jednak kiedy ty Stań twarzą w twarz z nią, poczujesz jej magnetyzm, jej pewność siebie, która po prostu promieniuje. Ta moc pewność siebie jest w każdej kobiecie.” - He Cong.

Polską reprezentantką wieczoru była Weronika Sowa, której makijaż został wykonany produktami Lancome.

i Autor: Materiały prasowe Wersow

