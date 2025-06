Dlaczego krem z filtrem to Twój najlepszy przyjaciel?

Promieniowanie UVB – sprawca oparzeń i raka skóry

Promienie UVB są najbardziej intensywne w godzinach południowych i w okresie letnim. To one odpowiadają za powstawanie bolesnych oparzeń słonecznych, które są bezpośrednim sygnałem uszkodzenia skóry. Długotrwała i częsta ekspozycja na promieniowanie UVB znacząco zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów skóry, w tym czerniaka – jednego z najgroźniejszych typów raka. Kremy z filtrem SPF (Sun Protection Factor) określają poziom ochrony przed promieniowaniem UVB. Im wyższy numer SPF, tym większa ochrona przed oparzeniami i związanym z nimi ryzykiem nowotworowym.

Promieniowanie UVA – cichy niszczyciel młodości

Promienie UVA są obecne przez cały rok, niezależnie od pogody czy pory dnia. Penetrują głębiej warstwy skóry niż UVB i choć nie powodują natychmiastowych oparzeń, ich długotrwałe działanie jest równie szkodliwe. Promieniowanie UVA jest główną przyczyną fotostarzenia się skóry: powstawania zmarszczek, utraty jędrności i elastyczności, przebarwień oraz poszerzonych naczynek krwionośnych. Uszkadza włókna kolagenowe i elastynowe, które odpowiadają za młody wygląd skóry. Co istotne, promienie UVA przenikają przez szyby okienne i chmury, dlatego ochrona przeciwsłoneczna jest niezbędna nawet w pochmurne dni i podczas jazdy samochodem. Na opakowaniach kremów SPF ochrona przed UVA oznaczana jest symbolem PPD lub PA++++ (im więcej plusów, tym wyższa ochrona).

Promieniowanie podczerwone (IR) – nowy gracz na scenie ochrony

Najnowsze badania wskazują na szkodliwy wpływ również promieniowania podczerwonego (IR), zwłaszcza jego bliskiej części (IRA). Choć nie powoduje ono bezpośredniego uszkodzenia DNA jak UV, generuje wolne rodniki w skórze, przyczyniając się do stresu oksydacyjnego, przyspieszonego starzenia się oraz nasilenia stanów zapalnych. Coraz więcej nowoczesnych filtrów przeciwsłonecznych oferuje również ochronę przed tym rodzajem promieniowania poprzez zawartość antyoksydantów lub specjalnych filtrów fizycznych.

Gdzie znaleźć skuteczną ochronę?

Świadomość zagrożeń związanych z promieniowaniem UV rośnie, a wraz z nią dostępność wysokiej jakości produktów przeciwsłonecznych. Pamiętaj, że regularne stosowanie kremu z filtrem to inwestycja w zdrowie i młody wygląd Twojej skóry na długie lata! Nie czekaj na pierwsze oznaki poparzenia czy starzenia – chroń swoją skórę każdego dnia!

i Autor: materiały prasowe Sephora

i Autor: materiały prasowe Sephora

