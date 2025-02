Dlaczego serum jest potrzebne w pielęgnacji?

Chociaż każda z nas stosuje nawilżające kremy do twarzy i balsamy do ciała, to najlepszym dopełnieniem codziennej pielęgnacji jest serum. Odpowiednio dobrane serum do twarzy oraz ciała potęguje efekt nawilżenia i odżywienia skóry. Idealne produkty znajdziesz w ofercie EISENBERG Paris. Serum modelujące do twarzy oraz wyszczuplające do ciała to dwa kosmetyki, które zachwycają od pierwszego użycia. Lekka, zachwycająca konsystencja oraz szybkie, widoczne efekty to wystarczające powody, by włączyć te produkty do codziennej pielęgnacji i zamienić ją w wyjątkowy rytuał.

BŁYSKAWICZNE UJĘDRNIENIE

EISENBERG Paris FACE REFINING SERUM to lekka żelowa formuła, która błyskawicznie się wchłania i wnika głęboko w skórę. Ma intensywne działanie ujędrniające. Dzięki zawartości wyciągu z kakaowca i kofeiny eliminuje kumulację tłuszczu. Kosmetyk zawiera również glaucynę, która przeciwdziała wiotczeniu skóry i pomaga w uzyskaniu jędrności. Oprócz efektów ujędrniających serum zapewnia dodatkowe korzyści. Tak jak pozostałe kosmetyki EISENBERG również opiera się na wyjątkowej formule TRIO-MOLECULAR®, bogatej w trzy aktywne molekuły. Wśród nich znajdują się enzymy o działaniu regenerującym, stymulujące cytokiny oraz biostymuliny, które dotleniają komórki.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris FACE REFINING SERUM, 495 zł/50 ml/sephora.pl

SPOSÓB NA PIĘKNIEJSZĄ SYLWETKĘ

Lekkie, błyskawicznie wchłaniające się EISENBERG Paris BODY REFINING SERUM. Dzięki specjalnemu kompleksowi składników, które wspomagają rozkład tłuszczu i usuwanie wody, skutecznie pomaga pozbyć się cellulitu z ramion, brzucha, bioder, pośladków, ud, czy kolan. Serum zawiera kakaowiec, który wygładza skórę i stymuluje eliminację tłuszczu poprzez lipolizę. Dodatkowo kofeina redukuje objętość komórek tłuszczowych i hamuje ich powstawanie. Przewiercień działa przeciwzapalnie i wspomaga spalanie tłuszczu, aktywując proces lipolizy, a koenzym A przyspiesza spalanie tłuszczu. Kosmetyk zawiera również opatentowaną formułę TRIO-MOLECULAR®, bogatą w 3 aktywne molekuły, które wspierają regenerację, stymulują i dotleniają skórę. Dodatkowo serum poprawia jędrność skóry i wygładza jej powierzchnię.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris BODY REFINING SERUM, 495 zł/150 ml/sephora.pl