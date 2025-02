Czas zabłysnąć - kolorowy makijaż na wiosnę

Odkryj delikatne różane odcienie, połyskujące wstążki i modne akcesoria do włosów, które sprawią, że każda chwila będzie jeszcze bardziej urocza! Niezależnie od tego, czy jest to słodki codzienny look, czy odważny nocny glam, essence Trend Edition „FaBOWlous” sprawi, że każda stylizacja będzie zachwycająca!

W tym sezonie w makeupie wracamy do klasyki. Inspiracją będą lata 50-te i ówczesny rozkwit kobiecości. W trendach są także lata 90-te i jednokolorowe szaleństwa na oczach. Makijaż na ten sezon to przede wszystkim seksapil i wyrażanie własnej osobowości. Postaw na kosmetyki, które pomogą wydobyć naturalne piękno i sprawdzą się w makijażu beauty. Zainspiruj się wielkimi gwiazdami starego Hollywood, jak Marylin Monroe czy Elizabeth Taylor, albo postaw na kolorowe cienie do powiek, które wydobędą Twoje prawdziwe ja. Rok 2025 to czas retro seksapilu i zmysłowej elegancji.

Ten sezon w makijażu to prawdziwy misz-masz trendów i inspiracji z wielu epok. Z jednej strony mamy klasykę i ponadczasowe kreski na powiekach. W modzie są lata pięćdziesiąte i styl na pin-up girl - czyli mocno podkreślone oczy i czerwone, ponętne usta. Z drugiej strony nadal na topie są lata dziewięćdziesiąte i początek lat dwutysięcznych. Te w makijażu to przede wszystkim odważne kolory oraz intensywne cienie do powiek.

Kosmetyki essence na wiosnę 2025

FaBOWlous gel eyeshadow topper

Przyjemna żelowa formuła

Wielowymiarowe połyskujące drobinki

Uniwersalny odcień, który podkreśli każdy kolor tęczówki

FaBOWlous lip beautifier

Połyskujące drobinki

Wzbogacony w aloes i witaminę E

Urocza kokardka na opakowaniu

FaBOWlous jelly lipstick

Bezbarwna formuła o błyszczącym wykończeniu

Zawiera masło shea

Owocowy zapach

FaBOWlous loose setting & baking powder

Jedwabista konsystencja

Utrzymuje makijaż na miejscu i matuje

Zawiera aplikator do pudru z uroczą kokardką

FaBOWlous highlighter

Aksamitnie miękka konsystencja z unikalnym tłoczeniem

Tworzy połyskujące, naturalne wykończenie

Poręczne opakowanie z różową kokardką

FaBOWlous freckles pen

Precyzyjna filcowa końcówka ułatwiająca aplikację

Odpowiedni dla różnych odcieni skóry

Delikatne wykończenie