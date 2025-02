Pielęgnacja na wiosnę

KLUCZ DO PIĘKNEJ SKÓRY

Po zimie skóra często jest odwodniona, matowa i pozbawiona blasku. Zimne powietrze, na zmianę z centralnym ogrzewaniem, mogą sprawić, że naskórek staje się grubszy i trudniej się regeneruje. Na wiosnę warto postawić na złuszczanie, które pomoże usunąć martwe komórki naskórka, oraz nawilżenie, które przywróci cerze świeżość.

MARKA, KTÓRA ZNA SIĘ NA PIELĘGNACJI

Sesderma to hiszpańska marka, która od lat specjalizuje się w profesjonalnej pielęgnacji skóry. Produkty Sesderma to połączenie najnowszych osiągnięć dermatologii z innowacyjnymi składnikami, które skutecznie dbają o skórę.

SESDERMA NA (S)TARCIE

Złuszczanie to pierwszy krok. Sesderma Abradermol krem do mikrodermabrazji (50 g/119 zł) to skoncentrowany preparat, zawierający kryształki tlenku glinu w tej samej postaci, co w tradycyjnej mikrodermabrazji. Dermokosmetyk ma w składzie także niacynamid i masło shea, które dodatkowo wzmacniają skórę, odbudowują i działają przeciwzapalnie. Krem Abradermol łagodzi niewielkie zmiany trądzikowe, zmniejsza rozszerzone pory, widoczność blizn potrądzikowych i atroficznych, zmarszczek oraz przebarwień. Stanowi doskonałe przygotowanie skóry przed każdym zabiegiem pielęgnacyjnym, zwiększając absorpcję składników aktywnych z innych preparatów.

HYDROZAGATKA

Bez odpowiedniego nawilżenia, nasza skóra może stać się szorstka, odwodniona i pozbawiona elastyczności. Sesderma Hidraderm Hyal Serum liposomowe (30 ml/166 zł) to bogate źródło kwasu hialuronowego, przeznaczone dla każdego typu skóry wymagającej intensywnego nawilżania. Serum zawiera kwas hialuronowy o trzech różnych masach cząsteczkowych, dzięki czemu działa we wszystkich warstwach skóry. Niskocząsteczkowy, zamknięty w liposomach, ma właściwości silnie nawilżające, i w połączeniu retinolem i retinaldehydem, pobudza syntezę własnego kwasu hialuronowego, zwiększając w ten sposób efekt nawilżenia. Natomiast wolny kwas hialuronowy, o wysokiej masie cząsteczkowej, działa powierzchownie, chroni naskórek, tworząc ochronną warstwę na powierzchni oraz zapobiega utracie wody. Działanie nawilżające serum jest dodatkowo wzmocnione poprzez dodanie witaminy E i oleju ze słodkich migdałów. Pochodne witaminy A stymulują procesy przeciwstarzeniowe w skórze i rozjaśniają przebarwienia. Hidraderm Hyal Serum polecane jest także w celu regeneracji po zabiegach peelingujących, laserowych, mikrodermabrazji czy z użyciem retinoidów.

A NA DODATEK..

Kolejny etap pielęgnacji to wybór odpowiedniego kremu. Zgodnie z filozofią Sesderma: Listening to your skin… wybrane dermokosmetyki dopasowujemy do aktualnego stanu skóry i jej potrzeb. Jeśli jest matowa, wygląda na zmęczoną i szarą - sięgnij po Sesderma C-VIT nawilżający krem do twarzy (50 ml/216 zł) Kosmetyk zapobiega i usuwa skutki fotostarzenia, przywraca cerze witalność, jędrność, elastyczność i piękny koloryt. Zawiera stabilną formę witaminy C (3-O-etylowy kwas askorbinowy), która działa dłużej, a dodatkowo zwiększa produkcję kolagenu. ANTIOX BOOSTER SYSTEM zwalcza wolne rodniki i zapobiega fotostarzeniu skóry. Redukuje przebarwienia (wspomaga syntezę melaniny i redukuje już powstałą) i rozjaśnia skórę. Wyciąg ze słodkiej pomarańczy wspomaga odnowę skóry i nadaje przyjemny zapach. Dzień po dniu skóra jest coraz bardziej gładka, nawilżona i rozświetlona. Wykorzystana w kremie nanotechnologia dodatkowo zwiększa przenikanie substancji aktywnych w głąb skóry.

Chcesz cieszyć się bardziej jędrną i promienną skórą, która opiera się upływowi czasu? Krem pro-aging Sesderma Retisil (50 ml/229 zł) został stworzony, by spełniać te oczekiwania. Jego formuła przeciwdziała zmarszczkom, utracie jędrności, nierównomiernemu kolorytowi cery i przebarwieniom. Główne składniki aktywne kremu to retinoinian hydroksypinakolonu (HPR) oraz krzem organiczny, które dzięki wspólnemu oddziaływaniu poprawiają jędrność skóry oraz wygładzają zmarszczki i linie mimiczne. Formuła została także wzbogacona o peptydy, wyciąg ze skrzypu polnego, wąkrotkę azjatycką, niskocząsteczkowy kwas hialuronowy oraz olej z dzikiej róży. (Pss, dermokosmetyki z gamy Retisil możesz stosować przez cały rok, bez obawy o podrażnienie skóry).

Poszukujesz efektu gwarantującego natychmiastowy lifting? Intensywnie wygładzający krem na dzień o działaniu przeciwzmarszczkowym Sesderma Daeses (50 ml/195 zł) zwiększa elastyczność i napięcie skóry. Przeznaczony jest w szczególności dla cery suchej (silne działanie nawilżające) oraz dojrzałej (poprawa owalu twarzy i elastyczności skóry). Głównym składnikiem kremu jest DMAE (dimetyloaminoetanol) – naturalny składnik otrzymywany z łososia, który stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny. Pozwala m.in. wygładzić zmarszczki oraz utrzymać efekt liftingu. Ma działanie antyoksydacyjne, chroni macierz komórkową i naprawia szkody we włóknach kolagenowych wywołane przez wolne rodniki.

PIÈCE DE RÉSISTANCE

Na koniec- nie zapominaj o ochronie słonecznej. Wiosną słońce staje się coraz intensywniejsze, dlatego ochrona skóry przed promieniowaniem UV to absolutna konieczność. W gamie Sesderma Repsakin znajdziesz dermokosmetyki dopasowane do wszystkich rodzajów skóry, ale też codziennych potrzeb i trybu życia. Marka Sesderma jest znana z produktów, które łączą efektywność z bezpieczeństwem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak nanotechnologia, dermokosmetyki szybko się wchłaniają, nie podrażniają skóry, a przy tym oferują spektakularne efekty. Niezależnie od typu skóry, Sesderma ma rozwiązania, które spełnią Twoje potrzeby – od intensywnego nawilżenia po walkę z niedoskonałościami. Wiosno, piękna chwilo… trwaj!!

Autor: materiały prasowe Sesderma