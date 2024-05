i Autor: Shutterstock opalanie

Strefa beauty

Dlaczego skórę warto trenować?

Perfecta Your Personal Trainer to nowa linia opracowana do bezinwazyjnego modelowania sylwetki. Znajdziemy w niej: silny koncentrat ujędrniający, skoncentrowany booster wyszczuplenia i intensywny reduktor cellulitu. To trio działa jak dobry trening: ujędrnia, poprawia elastyczność i sprężystość skóry oraz wspomaga wyszczuplanie.