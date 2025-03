Do tych ubrań będziesz wracać przez lata

Kardigan z wełny /16/15/

Jeśli szukasz swetra, który po prostu pasuje do wszystkiego, to właśnie go znalazłaś. Miękki kardigan NAGO to klasyka, która łączy wygodę, styl i jakość premium. Wykonany z włoskiej wełny, jest przyjemnie mięsisty, a jego pudełkowy krój i subtelne falbanki dodają charakteru. Idealnie sprawdzi się jako narzutka na sukienkę lub warstwa do jeansów - to niezawodny towarzysz jesienno-zimowych dni. Dostępny aż w 11 kolorach, więc możesz wybrać swój ulubiony odcień – albo dwa!

i Autor: materiały prasowe NAGO

Body z bawełny organicznej /01/26/

Klasyka z twistem? Zdecydowanie tak! To body z organicznej bawełny łączy minimalistyczny styl z subtelną nutą kobiecości. Asymetryczny, marszczony dekolt pięknie podkreśla sylwetkę, a elastyczna, miła w dotyku dzianina idealnie dopasowuje się do ciała. Do tego nie prześwituje i jest tak wygodne, że nie będziesz chciała go zdejmować! To prawdziwy multizadaniowy must-have – założysz je zarówno do jeansów kiedy wybierasz się na kawę z koleżankami, jak i garnituru na biznesowe spotkanie, a w połączeniu z ulubioną spódnicą stworzy look idealny na wieczorną randkę.

i Autor: materiały prasowe NAGO

Spodnie z Tencelu /05/02/

Jeśli szukasz spodni, które są wygodne, eleganckie i i sprawdzą się na każdą okazję, to właśnie znalazłaś swój nowy ulubiony model. Szerokie spodnie NAGO uszyte z Tencelu™ mają wysoki stan, ozdobne zakładki i swobodny krój, który świetnie układa się na sylwetce. Są lekkie, przewiewne i przyjemne w dotyku.

Dostępne w czterech ponadczasowych kolorach. Neutralne odcienie i subtelne pastele świetnie odnajdą się w letnich stylizacjach. To klasyk, który świetnie sprawdzi się w capsule wardrobe – założysz je do marynarki i szpilek, a równie dobrze będą wyglądać z basicowym topem i sneakersami.

i Autor: materiały prasowe NAGO

Bluza z bawełny organicznej /17/19/

Miękka, ciepła i z uroczym haftem – ta bluza to esencja wygody w stylu vintage. Luźny krój z lekko obniżoną linią ramion nadaje jej swobodnego charakteru, a delikatne przeszycia nawiązujące do klasycznych sportowych modeli dodają niepowtarzalnego wyglądu. Dzięki wykończeniu peach skin materiał jest wyjątkowo gładki i przyjemny w dotyku. To model, który po prostu chce się nosić – idealny na chłodniejsze dni, weekendowe wypady i leniwe poranki przy kawie. Świetnie wygląda z jeansami, kolarkami, czy dresowymi spodniami.