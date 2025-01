i Autor: materiały prasowe McDonald’s

Dodaj koloru zimowej stylówce!

Żeby zima nie była szara, wystarczy ją pokolorować. Od kilku tygodni z powodzeniem robi to Burger Drwala, który w wielkim stylu powrócił do oferty McDonald’s i to aż w pięciu wariantach: klasycznym, z kurczakiem, z żurawiną, z chrzanem i z kurkami. Ale to nie wszystko! Mroźna pora roku z Burgerem Drwala jest nie tylko pyszniejsza, ale również… bardziej stylowa. Od dzisiaj w apce Maka do zdobycia jest limitowany merch. Zimo, trwaj!