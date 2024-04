Dodaję kilka kropli do tuszu do rzęs. Prosty sposób przedłużający trwałość maskary

Biegnij do sklepu dla dorosłych i wetrzyj to w swoje włosy. Zapomnisz o tapirowaniu i lakierze do włosów. Kosztuje grosze, a fryzura będę prezentować się bosko

Jak wykorzystać tusz do rzęs do końca? Jeśli twoja maskara, mimo ważnego terminu przydatności, kruszy się i zostawia grudki, możesz ją łatwo uratować. Niezawodny sposób na, to jak przedłużyć trwałość tuszu do rzęs miały nasze babcie i mamy. Metoda rodem z PRL-u, kiedy kosmetyki były na wagę złota w awaryjnej sytuacji sprawdzi się także dziś. Kiedy niezbyt dobrze zakręciłaś maskarę i rano okazuje się, że zeschła się lub gdy w domowym budżecie pustki, a wydatki na tusz do rzęs to ostatnie o czym myślisz.

Jak przedłużyć trwałość tuszu do rzęs? Zaparz kawę

Mimo, że producenci kosmetyków dwoją się i troją, by dostarczyć jak najlepszej jakości masakry, to i tak po pewnym czasie tusz wysycha i zamiast pięknie rozdzielonych rzęs mamy posklejane włoski i grudki. Dzieje się tak dlatego, że ocierając szczoteczkę o brzeg buteleczki, wkładamy do środka zaschnięte resztki tuszu do rzęs. Brudny aplikator także stanowi przyczynę wysychania tuszu. Żeby tego uniknąć, regularnie myj szczoteczkę. Najlepiej co tydzień. Pozbędziesz się w ten sposób zaschniętych resztek tuszu do rzęs i bakterii, które mogły się w nich zalęgnąć. Jednak jeśli musisz na szybko przywrócić świeżość swojej maskary zaparz kawę i nalej do buteleczki kilka kropel. Ciepła kawa rozcieńczy kosmetyk i przywróci mu odpowiednią konsystencję. Możesz także wsadzić tusz do rzęs do szklanki z gorącą wodą. Po kilku minutach powinien powrócić do właściwej konsystencji, a ty w tym czasie będziesz delektować się kawą.

NIE PRZEGAP: Dodaję do niej masło i bułkę tartą. Rzodkiewka w takim wydaniu smakuje obłędnie

Quiz o kosmetykach z PRL-u. Świeżutki i trudny test pachnący jak zielone jabłuszko Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Szampon, który nie szczypie w oczy? Zapomnij! W PRL-u do mycia dziecięcych głów najpopularniejszy był: szampon Samson szampon Bambi szampon Rumianek Dalej