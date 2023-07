Doładuj swoją pielęgnację

Ten kosmetyk przynosi ulgę w czasie upałów. Warto go mieć w wakacyjnej kosmetyczce

Kolekcja FOREO SUPERCHARGED™ to zestaw skoncentrowanych preparatów do pielęgnacji skóry odwodnionej lub starzejącej się, wykazującej oznaki uszkodzenia izniszczenia. Dzięki połączeniu z technologiami FOREO uzyskasz natychmiastowe efekty i młodzieńczy blask.

FOREO SUPERCHARGED™ HA+PGA Triple-Action Intense Moisturizer

Nowy FOREO SUPERCHARGED™ HA+PGA Triple-Action Intense Moisturizer to bogaty w składniki aktywne, a jednocześnie szybko wchłaniający się żel-krem, o udowodnionym klinicznie działaniu. Krem zwiększa nawilżenie skóry aż o 40% w zaledwie 15 minut. Starannie opracowane, wydajne rozwiązanie „all in one”, które zapewnia długotrwałe nawilżenie, poprawia elastyczność skóry, zapobiega odwodnieniu i pomaga wzmocnić warstwę ochronną – zapewniając w ten sposób naturalnie zdrowy, młodzieńczy blask przez cały dzień. Zawiera 84% składników pochodzenia naturalnego, w tym kwas hialuronowy, kwas poliglutaminowy,skwalan, pantenol i witaminę E, które nadają skórze piękny glow. Krem idealnie nadaje się pod makijaż. Dostępny jest w dwóch pojemnościach 15 ml i 50 ml.

FOREO SUPERCHARGED™ Ultra-Hydrating Sleeping Mask

Wieczorem warto zadbać o to, aby skóra mogła odbudować się w nocy, podczas snu. To właśnie zapewnia FOREO SUPERCHARGED™ intensywnie nawilżająca i odżywcza maska na noc. Bogata w składniki odżywcze maska żelowa łagodzi podrażnienia i zatrzymuje wilgoć w głębokich warstwach skóry, wtedy kiedy śpimy, a co najważniejszenie wymaga spłukiwania. Wykonany w 99% z naturalnych składników, w tym kwas hialuronowy i oliwę z oliwek, cynk PCA, grzybki sosnowe, ergotioneinę i olejek z dzikiej róży, ten naturalnie odżywczy krem na noc wypełnia i odmładza skórę.

FOREO SUPERCHARGED™ Serum 2.0

Nie mamy wątpliwości, że stosowanie serum do twarzy jest jedną z najlepiej strzeżonych tajemnic beauty gurus. Jego stosowanie niesie ze sobą szereg korzyści:intensywne nawilżenie, zwiększoną produkcję kolagenu oraz ochronę skóry przed wolnymi rodnikami. Serum ujędrniające FOREO SUPERCHARGED™ 2.0 to niesamowita formuła, która, jak udowodniono klinicznie, znacznie zwiększa produkcję kolagenu typu 1 - pomaga napinać skórę i zmniejszać głębokość zmarszczek. Łącząc moc kwasu hialuronowego, elektrolitów, ceramidów i skwalanu, zwiększa też nawilżenie skóry: o 46% po 2 godzinach i aż o 55% po 4 godzinach! Serum dodatkowo zawiera witaminę E, pantenol i aminokwasy, dzięki czemu pasuje do każdego rodzaju skóry. Idealny dla skóry suchej, odwodnionej i starzejącej się lubnarażonej na stres oksydacyjny. Efekt: skóra staje się miękka, gładka, odżywiona i promienna.

Serum ujędrniające FOREO SUPERCHARGED™ to również doskonałe serum przewodzące dla urządzeń FOREO z ujędrniającymi mikroprądami, takich jak BEAR™ iLUNA™ plus. Elektrolity bezpiecznie i skutecznie przewodzą mikroprądy z urządzenia do głębokich warstw skóry i znajdujących się pod nią mięśni, gwarantując nieinwazyjny lifting, jednocześnie nawilżając skórę, dzięki czemu wygląda ona zdrowo i młodzieńczo.

i Autor: Materiały prasowe FOREO