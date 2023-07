Zakazane kolory paznokci dla kobiet po 50-tce. Taki manicure to brak klasy. Te odcienie postarzają i podkreślają zmarszczki na dłoniach

Uwielbiany krem do twarzy dla kobiet po 50-tce w promocji Rossmanna za 18 zł. Wyprasuje zmarszczki i nawilży cerę. "Zmarszczki wokół oczu są spłycone"

Zakazane kolory paznokci dla kobiet po 50-tce. Postarzają i podkreślają zmarszczki na dłoniach

Manicure kobiety dojrzałej powinien być przede wszystkim zadbany i elegancki. Strzałem w dziesiątkę są klasyczne kolory paznokci. U kobiet po 50-tce rewelacyjnie sprawdzi się ponadczasowa czerwień oraz delikatne pastele. Są jednak takie kolory paznokci, które nie dodają urody, wręcz przeciwnie, niektóre odcienie podkreślają zmarszczki a dłoniach i dają efekt sinej i przemarzniętej skóry. To nie jest eleganckie.

Najgorsze kolory paznokci dla kobiet po 50-tce. Unikaj ich

Za najgorszy kolor paznokci dla kobiet dojrzałych uchodzi niebieski. Jest on bardzo niekorzystny ponieważ podkreśla wszystkie żyłki i naczynka na skórze. Sprawia, że wygląda ona na poszarzałą i przemęczoną. Kobiety dojrzałe powinny szczególnie unikać kobaltu. Podobny efekt może dać lakier do paznokci w kolorze fioletowym. Uwidacznia on zmarszczki i fakturę skóry. Uznaje się, że kobiety po 50-tce powinny unikać chłodnych kolorów. Najlepszym rozwiązaniem będą ciepłe barwy, który łagodzą i zmiękczają skórę.

Sonda Jaki manicure lubisz? Stonowany, klasyczny Ciemnie kolory - czerwienie i granaty Pełen brokatu, świecących pyłków i zdobień