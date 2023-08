Zakazane malowanie paznokci. Tego pod żadnym pozorem nie rób. Taki manicure jest poważnie niebezpieczny, możesz sobie bardzo zaszkodzić

Spis treści

W tych sytuacjach nie maluj paznokci. Zakazany manicure

Pomalowane paznokcie to dla wielu kobiet synonim elegancji i klasy. Zadbane dłonie i piękny manicure są dla nich podstawą. Bywają jednak sytuacje, w których eksperci przestrzegają przed malowaniem paznokci. W tym konkretnych warunkach lepiej zrezygnować z manicure.

Zakazany manicure: przed operacją

Dlaczego nie powinno się malować paznokci przed operacją? Wiele kobiet dziwi się dlaczego w szpitalach proszą o zdjęcie manicure. Okazje się, że wyjaśnienie jest dość prozaiczne. Dr Paweł Kabata, chirurg onkolog w jednym z filmików mediach społecznościowych wyjaśnił że chodzi i zaburzenia w pomiarach. - To dlatego, że w czasie znieczulenia palce też są potrzebne. Mierzy się na nich nasycenie krwi tlenem poprzez płytkę paznokciową. Gruba warstwa lakieru czy innego tworzywa nałożonego na paznokieć zaburza przepływ fal świetlnych używanych w pomiarach - powiedział ekspert.

Zakazany manicure: onycholiza

Onycholiza to stan gdy dochodzi do odwarstwienia się płytki paznokcia od łożyska. W miejscu odłączenie paznokieć staje się biały, a potem zmienia kolor na żółty, brązowy, a nawet szary. Onycholiza może być wynikiem urazu, zbyt częstego stosowania produktów do paznokcie oraz niektórych chorób. W procesie leczenia zaleca się unikanie malowania paznokci po to, by uniknąć kontaktu z chemicznymi preparatami.

Zakazany manicure: grzybica

W przypadku zakażenia grzybicą powinniśmy unikać malowania paznokci. Takie działania może powodować gromadzenie się wilgoci oraz tworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi bakterii. Również sam pędzelek od lakieru do paznokcie może przenosić zarodki chorobowe. W przypadku grzybicy paznokci warto stosować specjalnie przeznaczone do tego lakiery.

