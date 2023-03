Domowe farbowanie włosów nigdy nie było prostsze

Utlenianie widoczne w czasie rzeczywistym

Kolor formuły stopniowo ciemnieje w miarę utleniania, co jest wskazówką na zbliżający się czas spłukania, który upływa po 20 minutach.

i Autor: Materiały prasowe Matrix

Kontrola kodowana kolorami

Kolor żelu reprezentuje dominujący kolor rodziny odcieni. Jednakże nie wpływa on na efekt koloryzacji, a jest świetną podpowiedzią dla fryzjera jaki odcień ma w misce.

i Autor: Materiały prasowe Matrix

Długotrwały, wielowymiarowy efekt koloryzacji utrzymujący się do 6 tygodni

W rezultacie otrzymujemy wielowymiarowy kolor pełen blasku, bez podjaśnienia bazy naturalnej.

i Autor: Materiały prasowe Matrix

Paleta Tonal Control Pre-Bonded zawiera 15 odcieni oraz Clear w pojemności 90 ml wystarczającej do nawet 2 aplikacji***. Clear możemy stosować indywidualnie na naturalne włosy by nadać im niesamowitego blasku lub możemy go dodawać do wszystkich odcieni by rozcieńczyć ich pigment. Odcienie możemy ze sobą mieszać. Tonery są przyjemne w zapachu zarówno dla fryzjera, jak i konsumenta. Niektórzy dostrzegają w niej kwiatowe nuty zapachowe.

i Autor: Materiały prasowe Matrix