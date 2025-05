Domowe SPA dla skóry głowy i włosów. Składniki aktywne na kluczowe wyzwania

Wśród top beauty-celów przez cały rok jest osiągnięcie efektu idealnie wypielęgnowanych, bujnych i zdrowych włosów, które będą olśniewać. Eksperci podpowiadają, że by było to możliwe, należy zidentyfikować i zażegnać trzy kluczowe problemy, które mogą dotyczyć skóry głowy oraz włosów. Wskazują także na połączenia składników aktywnych, które stoją na podium efektywności w tym zakresie. Co warto o nich wiedzieć?

Wyzwanie 1: Osłabienie i wypadanie

Wśród najczęściej wymienianych wyzwań w obszarze skóry głowy i włosów jest osłabienie oraz wypadanie pasm, które może mieć wiele przyczyn – od naturalnych skłonności, przez wahania hormonalne, do dolegliwości dermatologicznych. W każdym z tych przypadków efektem jest nadmierna utrata włosów, która w bezpośredni sposób wpływa na objętość fryzury i jej finalny wygląd. Eksperci wskazują, że celem w tym przypadku jest szybkie i skuteczne wzmocnienie pasm oraz zapobieżenie ich wypadaniu. Podpowiadają także, że składnikami pierwszego wyboru w przypadku wypadających włosów są sfinganiny.

– Zasada sfingoidowa naturalnie występuje w skórze głowy. Nowym trendem jest wykorzystanie jej potwierdzonych badaniami dobroczynnych właściwości w kuracjach dla domowej profesjonalnej pielęgnacji włosów. Sfinganiny zapobiegają wypadaniu włosów poprzez przywrócenie równowagi cyklu wzrostu włosa – powiedziała Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki SOLVERX®. – W linii SOLVERX® Dermo Hair przeciw wypadaniu włosów działanie sfinganiny zostało wzmocnione kofeiną, niacynamidem i ekstraktem z kory chinowej, które poprawiają ukrwienie skóry głowy, odżywienie oraz wzmocnienie cebulek włosowych. W formule zastosowano także pantotenat wapnia i ekstrakt z krwawnika, które dodatkowo wspomagają wzrost włosów – dodaje.

Wyzwanie 2: Włosy suche i wymagające regeneracji

Drugim z kluczowych celów włosowej pielęgnacji o każdej porze roku jest nawilżenie i skuteczna regeneracja pasm. To ona leży u podłoża zdrowego, olśniewającego wyglądu włosów. Ma także bezpośredni wpływ na podatność kosmyków na układanie. Słowem: to beauty podstawa. W przypadku włosów ze skłonnością do przesuszenia oraz tych zmęczonych częstą i intensywną stylizacją – to prawdziwy must-have.

– Kluczem do nawilżenia i odżywienia suchych włosów jest odpowiednie połączenie regenerujących składników aktywnych. Absolutny top to HairFlux™ zawarty w linii SOLVERX® Dermo Hair regeneracja i nawilżenie, który przywraca elastyczność i regeneruje uszkodzoną strukturę włosów. Ma także udowodnione badaniami działanie łagodzące podrażnienie skóry głowy i świąd. Bezcenne są także zawarte w linii glikolipidy, które wspierają barierę ochronną skóry i przynoszą intensywne nawilżenie – powiedziała Agnieszka Kowalska. – Praktyka pokazuje, że włosom wymagającym intensywnego odżywienia służą także: niacynamid, który stymuluje regenerację włosów, wzmacnia cebulki i zapobiega ich wypadaniu oraz pantenol – nawilżający i nadający włosom jedwabistą miękkość. Warto sięgać także po produkty z ekstraktem z lukrecji ze względu na jej właściwości przeciwzapalne. To niezwykle cenna właściwość, ponieważ przesuszona skóra głowy bywa mocno podatna na mikrouszkodzenia – dodała.

Wyzwanie 3: Walka z łupieżem

Łupież to jedna z najczęstszych dolegliwości skóry głowy. U jej podłoża leżą bytujące na skórze grzyby. Łupież objawia się nadmiernym łuszczeniem naskórka, a sprzyjać mu mogą: stosowanie niewłaściwych kosmetyków, stres oraz ekspozycja na promienie UV. Jego zwalczanie to jeden z priorytetów pielęgnacji skóry wymagającej. Jak zrobić to skutecznie? Specjaliści wskazują na codzienną rutynę opartą na przeciwgrzybiczych składnikach aktywnych w połączeniu z komponentami łagodzącymi i normalizującymi. – Kluczowe w przypadku zwalczania łupieżu jest utrzymanie odpowiedniego, lekko kwaśnego pH skóry. Warto sięgać również po naturalne alternatywy dla chemicznych substancji przeciwłupieżowych. Takim składnikiem jest Dermosoft® decalact MB, który skutecznie zwalcza drożdżaki powodujące łupież i jest przyjazny wrażliwej skórze. Drugi z cennych składników – również zastosowany w przeciwłupieżowej linii SOLVERX® Dermo Hair to niacynamid, inaczej nazywany witaminą PP, efektywnie łagodzący podrażnienia i normalizujący wydzielanie sebum. Co więcej, komponentem oczyszczającym pierwszego wyboru w przypadku skóry ze skłonnością do łupieżu są glikolipidy, które chronią warstwę hydrolipidową – powiedziała Agnieszka Kowalska.

SOLVERX® Szampon przeciw wypadaniu włosów Dermo Hair z Sfinganiny

LINIA Dermo Hair przeciw wypadaniu włosów

Działanie linii oparte jest na naturalnie występującej w skórze głowy zasadzie sfingoidowej.

Sfinganiny zapobiegają wypadaniu włosów, przywracają równowagę cyklu życia włosów (wzrost wskaźnika anagenu), poprawiają ogólny stan skóry głowy i jakość włosów.

Działanie sfinganiny zostało wzmocnione m.in. kofeiną, niacynamidem i ekstraktem z kory chinowej, które poprawiają ukrwienie skóry głowy, odżywienie i wzmocnienie cebulek włosowych.

W formule zastosowano pantotenat wapnia i ekstrakt z krwawnika, które dodatkowo wspomagają wzrost włosów.

DO LINII NALEŻĄ TAKŻE:

SOLVERX® Dermo Hair odżywka przeciw wypadaniu włosów, 34 zł/150 ml

SOLVERX® Dermo Hair wcierka przeciw wypadaniu włosów, 45/100 ml

SOLVERX® Dermo Hair Szampon przeciwłupieżowy

LINIA przeciwłupieżowa

Naturalny składnik aktywny - Dermosoft® decalact MB: skuteczna, naturalna alternatywa dla chemicznych substancji przeciwłupieżowych. Badania potwierdzają jego wysoką skuteczność przeciwko drożdżakom powodującym łupież

Niacynamid (witamina PP): łagodzi podrażnienia i reguluje wydzielanie sebum, pomagając utrzymać skórę głowy w zdrowej kondycji

Delikatne, ale skuteczne oczyszczanie: naturalne glikolipidy chronią warstwę hydrolipidową, dzięki czemu szampon nie wysusza skóry głowy i jest łagodny nawet dla wrażliwej skóry i oczu

DO LINII NALEŻĄ TAKŻE:

SOLVERX® Dermo Hair odżywka przeciwłupieżowa, 34 zł/150 ml

SOLVERX® Dermo Hair płyn przeciwłupieżowy, 46/100 ml

SOLVERX® Szampon do włosów nawilżający

LINIA regeneracja i nawilżenie

Szampon odpowiedni do codziennego stosowania, szczególnie dla osób z suchymi, osłabionymi włosami oraz wrażliwą skórą głowy. Zawiera zaawansowaną formułę aktywnych składników:

HairFlux™: przywraca elastyczność i regeneruje uszkodzoną strukturę włosów

Glikolipidy: intensywnie nawilżają i wzmacniają barierę ochronną skóry głowy

Ekstrakt z lukrecji: łagodzi podrażnienia i działa przeciwzapalnie

Niacynamid (witamina B3): stymuluje regenerację włosów, wzmacnia cebulki i zapobiega ich wypadaniu

Pantenol (prowitamina B5): głęboko nawilża i nadaje włosom jedwabistą miękkość

DO LINII NALEŻĄ TAKŻE:

SOLVERX® Dermo Hair odżywka regeneracja i nawiżenie, 34 zł/150 ml

SOLVERX® Dermo Hair tonik regeneracja i nawilżenie, 45/100 ml

i Autor: materiały prasowe SOLVERX