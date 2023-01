Domowe SPA w środku zimy

Co powinno znaleźć się w Twojej kosmetyczce? Must have na ten sezon

Keep the vibes going, czyli casualowa kolekcja marki Jack Wolfskin – Campfire

Zima to ten czas, kiedy jeszcze bardziej tęsknimy za latem – nie tylko za relaksem i słońcem, ale także za uwodzącym zapachem sezonowych owoców prosto z łąk, lasów i chruśniaków. Jest na to sposób: domowe SPA. W codziennym natłoku obowiązków i noworocznych postanowień – 15 minut przeznaczonych na relaks będzie na wagę złota. Co więcej, skóra i włosy zdecydowanie nam za to podziękują! Jak wskazują kosmetolodzy, w domowym SPA warto szczególnie skupić się na trzech obszarach: ciało, włosy i dłonie.

Po pierwsze, ciało

Czy wiesz, że dotyk redukuje stres i zmęczenie? Nie bez przyczyny w każdej niemal kulturze na świecie od wieków stosowane są masaże. Masaż odchudzający, tajski, relaksacyjny, gorącymi kamieniami czy ciążowy. Opcji jest wiele, a każda z nich sprzyja rozluźnieniu mięśni, ukrwieniu skóry i regeneracji. Samo dobro. Nie zawsze jednak mamy czas, by regularnie korzystać z długich sesji masażu w salonie. A co jeśli masaż mogłybyśmy wykonać same w trakcie domowej sesji SPA? To rozwiązanie w sam raz na zimowe wieczory. Eksperci podpowiadają, że pozytywne efekty masażu można zwielokrotnić używając produktów inspirowanych mocą polskich pól i lasów.

Zobacz także: Zodiak chiński. Sprawdź swój znak. Chiny świętują rok Królika. Zobacz, co Chiński horoskop na 2023 przygotował dla cienie

– To ważne, byśmy do codziennej pielęgnacji, w tym właśnie do masażu, wybierały produkty ze sprzyjającymi nawilżeniu kwasami omega-3 i omega-6. Idealnie sprawdza się w tym obszarze masło do ciała Sielanka Dziewczyna jak Malina o bogatym składzie i konsystencji – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki Sielanka. – Warto także pamiętać, że rozluźnieniu i relaksującym właściwościom sprzyja także przyjemny zapach, który przenosi nas do lata. Dobroczynny masaż służy w ten sposób „i ciału i duszy” – dodaje.

Po drugie, włosy

15 minut w domowym SPA to dokładnie tyle, ile jesteś w stanie wygospodarować w ferworze codziennych obowiązków. To niezbyt długo? Nic bardziej błędnego. W tym czasie… np. podczas relaksującego masażu, możesz zadbać o włosy. Ty masujesz ciało, a maska „opiekuje się” jednocześnie Twoją fryzurą.

– Kluczem do dobrej kondycji ciała i włosów jest systematyczność oraz wdrożenie dobrych nawyków. W przypadku pielęgnacji włosów, perfekcyjne trio tworzą: szampon, odżywka 2 w 1 i wcierka. Warto wybierać produkty inspirowane komponentami naturalnymi. Linia Sielanka utkana została z takich składników – stosowanych przed laty przez nasze babcie w domowych wcierkach, maskach i płukankach, np. miód, mleko, malina lub jeżyna – mówi Agnieszka Kowalska.

Po trzecie, dłonie

Zima to szczególnie trudny czas dla dłoni – bez względu na to, czy szusujemy na nartach lub sankach, czy po prostu dużo przebywamy w ogrzewanych pomieszczeniach. Nasze dłonie zimą potrzebują szczególnej atencji. Badania wskazują, że często podczas domowych sesji spa skupiamy się na ciele i włosach, zupełnie zapominając o pielęgnacji dłoni. To błąd. Dłoniom także (lub może przede wszystkim) należą się chwile ukojenia – manicure i staranny masaż przy użyciu balsamu lub bogatego w składniki odżywcze i witaminy kremu do rąk.

– Warto wybierać kremy do rąk o konsystencji żelu, które bardzo szybko się wchłaniają. Domowe SPA to synonim przyjemności, więc komfort aplikacji jest bardzo ważny – mówi Agnieszka Kowalska. – Jeśli dodamy do tego wspaniały zapach tradycyjnych polskich owoców, mleka i miodu, aplikacja przenosi nas na chwilę na sielskie pola i łąki. To odpoczynek dla skóry i „relaks dla duszy” – dodaje.

Domowe SPA to antidotum na zimową chandrę i tęsknotę za latem. Zapach owoców pochodzących z babcinego chruśniaka, migoczący płomień świeczki, ulubiona muzyka i upragnione 15 minut dla siebie. Relaks czyni cuda!

Sielanka - Masło do ciała

Dziewczyna jak malina!

Bogate w składniki aktywne masło do ciała o malinowym zapachu, stworzone, aby dostarczyć skórze maksimum regeneracji, odnowy i odżywienia. Zawarty w recepturze drogocenny olej malinowy zawierający silne przeciwutleniacze, jak karotenoidy oraz flawonoidy, chroni DNA komórek.

Sielanka - Krem-żel do rąk i paznokci nawilżająco-odmładzający jeżyna

Leśna jeżyna

Lubisz kiedy skóra Twoich dłoni wygląda zdrowo i jest miękka w dotyku? Jeżeli tak, to ten produkt jest właśnie dla Ciebie! Zachwyć się intensywnym zapachem, który otuli dłonie słodyczą jeżyn. Bogaty w składniki odżywcze krem, przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji wymagającej skóry dłoni.

Zawiera ekstrakt z jeżyn, olej z pestek jeżyn i witaminy C i E, które intensywnie nawilżają skórę, poprawiają jej elastyczność i spowalniają procesy starzenia. Aksamitna konsystencja produktu sprawia, że bardzo szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustej i lepkiej warstwy. Krem stosowany codziennie wzmacnia i odbudowuje barierę hydrolipidową.

Sielanka - Szampon do włosów przetłuszczających się Kraina mlekiem i miodem płynąca

Linia kraina mlekiem i miodem płynąca

Delikatna formuła szamponu zainspirowana naturalnymi składnikami zapewnia łagodne, a zarazem kompleksowe oczyszczenie włosów i skóry głowy z problemem nadmiernego przetłuszczania. Znane i cenione składniki tworzą kompozycję o sprecyzowanym działaniu normalizującym, bez efektu wysuszenia i podrażnienia.

i Autor: Materiały prasowe Sielanka

i Autor: Materiały prasowe Sielanka

i Autor: Materiały prasowe Sielanka