Donut Worry & be WOW! czyli głośna premiera nowej linii do włosów YOLYN Wow!

Po oficjalnym rozpoczęciu eventu, podczas którego zaprezentowane zostały aktualne trendy i koncept YOLYN Wow!, na gości czekała moc atrakcji. Ekspertka YOLYN dobierała indywidualnie produkty do potrzeb włosów, a stylistka, przy ich użyciu, nadawała fryzurom nowe looki w stylu Wow. Popularnością cieszyła się specjalnie zaaranżowana ścianka do zdjęć oraz fotobudka. Na lustrze można było umieszczać karteczki ze swoimi afirmacjami i komentarzem „A co w Tobie jest Wow?”, zgodnie z filozofią marki #loveyourselffirst.

Wisienką na torcie było stworzenie własnego, autorskiego donuta, który można było dowolnie dekorować. Event pełen był fascynujących rozmów i spotkań, a energetyzująca, optymistyczna atmosfera w różowej oprawie sprawiła, że w powietrzu dało się poczuć wiosnę.

Wśród gości pojawili się influencerzy beauty oraz włosomaniaczki, którzy, pełni zachwytu, testowali produkty YOLYN Wow! i delektowali się chwilą. Frekwencja była imponująca!

„Jesteśmy zachwyceni premierą linii YOLYN Wow! Dostajemy mnóstwo pozytywnych opinii od gości. To motywuje nas do dalszego działania. Cieszę się, że koncept jest trafiony w punkt. Wiosna za rogiem, więc czapki z głów i robimy Wow! Wybierajcie swoje ulubione produkty i rozpieszczajcie swoje włosy. Zasługujemy na to, co najlepsze” – mówiła Katarzyna Paciorkowska, Dyrektor Marketingu Tenex.

Produkty YOLYN Wow! dostępne są stacjonarnie w sieci drogerii Hebe oraz w wybranych drogeriach internetowych. Wszystkie kosmetyki z tej linii są wegańskie, bogate w ekstrakty roślinne i składniki aktywne, które gwarantują skuteczność bez kompromisów. Keratyna, proteiny z owsa, olej z awokado, ekstrakt z pąków lipy, trehaloza, biotyna i betaina to prawdziwa gratka dla wymagających.

Każda linia przeznaczona jest do innego typu włosów, a wyróżnia ją rewelacyjna formuła, obłędny zapach, wyrazisty design inspirowany słodyczą i przede wszystkim skuteczność działania. YOLYN Wow! to mix pielęgnacji ze stylizacją, dający efekty jak po wyjściu od fryzjera. Produkty można ze sobą łączyć, tworząc ulubione rutyny pielęgnacyjne, lub wybrać jedną linię i budować nią wybrany efekt.

i Autor: materiały prasowe YOLYN Wow!