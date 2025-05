Dreslow - Czas na przebudzenie. Czas na rewolucję. Modową rewolucję. Pierwszy butik cyrkularny w Polsce otworzył się w Westfield Arkadia

Butter Yellow w TK Maxx – wprowadź odrobinę słońca do swojego życia!

Lush świętuje przyjaźń z limitowaną kolekcją Lush x Hello Kitty and Friend

Butik Dreslow jest odpowiedzią na potrzeby klientów dbających o środowisko, a przy tym ceniących sobie oryginalność i jakość. Dreslow to nowa jakość mody, gdzie odpowiedzialność za środowisko spotyka się z designem, edukacją i kolekcjami projektantów związanych z modą upcyclingową.

– Nasz najnowszy koncept to przestrzeń, gdzie odzież z drugiego obiegu zyskuje nowe życie, także w kreatywnych kolekcjach polskich projektantów, a świadomość odpowiedzialnej mody staje się stylem życia – mówi Agnieszka Krogulec, Dyrektor Operacyjna Dreslow.

- Cieszymy się, że marka Dreslow wybrała Westfield Arkadia na lokalizację swojego pierwszego butiku. Wprowadzenie tak unikatowego konceptu do przestrzeni naszego centrum, handlowego to nie tylko szansa na promowanie bliskich nam wartości, zrównoważonego stylu życia i odpowiedzialnej konsumpcji, ale także na poszerzenie naszej modowej oferty dla klientów o kolejne propozycje najwyższej jakości – mówi Piotr Brzozowicz, General Manager Westfield Arkadia

Innowacyjny butik inspiruje do zmiany podejścia do zakupów, zachęcając do refleksji nad wpływem mody na planetę. Każdy element tej inicjatywy oparty jest na wartościach: estetyce, ekologii i odpowiedzialności. Marka pokazuje, że ubrania mogą zyskać nowe życie, a przy tym być piękne, wartościowe i przyjazne dla świata.

Ekologiczna przestrzeń Dreslow

Dreslow to także przestrzeń, w której design idzie w parze z odpowiedzialnością – również w aranżacji wnętrz. Do stworzenia wystroju butiku wykorzystano innowacyjny kompozyt tekstylny Vive Texcellence – materiał powstały z recyklingu tekstyliów, który jest nie tylko niezwykle trwały i odporny na warunki atmosferyczne, ale także w pełni poddaje się recyklingowi. To ekologiczna alternatywa dla drewna, zaprojektowana z myślą o zamkniętym obiegu surowców. Znajduje zastosowanie m.in. w wytwarzaniu ławek, donic, podestów, a także placów zabaw czy pomostów. Dreslow udowadnia, że rzeczy, które jeszcze niedawno były ubraniami, dziś mogą być elementami wnętrz butików.

Edukacja, która inspiruje

Butiki Dreslow to nie tylko miejsce dedykowane zakupom, ale również przestrzeń edukacyjna i inspiracyjna. W specjalnej strefie zaprojektowanej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii odwiedzający będą mogli zwiększyć swoją świadomość odnośnie do ich własnego wpływu na planetę, sprawdzić jaki mają typ urody i jak wykorzystać tę wiedzę do codziennych stylizacji. W strefie zastosowano interaktywne totemy, które wchodzą w interakcję z klientami.

Jednym z pierwszych dostępnych narzędzi, jest system do analizy typów urody – innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące AI, które na podstawie skanu twarzy podpowie, jak świadomie kreować swój styl w zgodzie z typem urody i zasadami zrównoważonej mody.

Już wkrótce w butikach kupujący będą mogli także sprawdzić jak ich konkretny zakup wpłynął na planetę, np. poprzez uniknięcie ponownego zużycia wody. Informacja będzie wizualizowana na ekranie totemu zapełnionymi basenami olimpijskimi.

W Galerii Młociny strefa edukacyjna będzie wzbogacona stołem interaktywnym. Jest to kreatywne narzędzie, przy pomocy którego każdy będzie mógł poczuć się jak projektant wzorów tkanin.

Strefa powstaje we współpracy z Fundacją Play Sustain, która zajmuje się wspieraniem projektantów związanych z modą cyrkularną, edukacją na temat ograniczania nadprodukcji i nadkonsumpcji w branżach tekstylnej, odzieżowej i modowej. Jest także organizatorem projektów – konkursu dla projektantów mody cyrkularnej Designers Play Sustain oraz konferencji edukacyjnej Play Sustain Summit.

Projektanci mody cyrkularnej

Dreslow aktywnie wspiera rozwój projektantów – finalistów oraz uczestników projektu Designers Play Sustain. To tutaj i we współpracy z ekspertami twórcy rozwijają swoje marki oraz mają szansę dotrzeć do potencjalnych klientów, którzy kupią ich upcyclingowe kolekcje.

W Dreslow dostępne będą projekty m.in. takich twórców, jak: Robert Kuta, Dominik Żyża, Agata Gniazdowska, Sandra Skórka, Karolina Śmiałek, Dorota Sobierajczyk, Monika Maurycy, Magdalena Sordyl, Monika Wójtowicz, Bartłomiej Sobolewski, Sofiia Veselska, Monika Palikot, Maja Wiśniewska i wielu innych. To projektanci, którzy w swoich kolekcjach stawiają na ekologię, innowację i odpowiedzialną modę.

Vintage vibe i moda z duszą – Second Hand Market podczas Westfield Good Festival

W dniach 8-10 maja w Westfield Arkadia odbędzie się Westfield Good Festival poświęcony odpowiedzialnej konsumpcji i zrównoważonej modzie. Podczas wydarzenia marka Dreslow zaprasza na swój pierwszy event – Second Hand Market powered by Dreslow, czyli starannie wyselekcjonowany pop-up z modą z drugiego obiegu. Inspirowany klimatem berlińskich vintage marketów, na których można znaleźć prawdziwe perełki vintage i współczesne klasyki.

Aktywności w ramach Westfield Good Festival zaplanowane zostały godzinach 12:00–20:00.

Kolejna odsłona Second Hand Market powered by Dreslow została zaplanowana w dniach 22-24 maja podczas Westfield Good Festival w Westfield Mokotów.

Dreslow to przestrzeń, która zmienia sposób myślenia o modzie.

To połączenie stylu życia z odpowiedzialnością, które ma moc inspirowania do pozytywnych zmian.

Kolejny butik Dreslow powstaje w Galerii Młociny i zostanie otwarty 15 maja.