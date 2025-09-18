Dwie ikony w kampanii polskiej marki INGLOT

Kultowy produkt marki INGLOT, AMC Eyeliner Gel 77 przez lata towarzyszył artystom makijażu na Broadwayu, na planach zdjęciowych i w strefach beauty wielkich wydarzeń kulturalnych, a także za kulisami pokazów w światowych stolicach mody. Jego obecność na międzynarodowych scenach potwierdza globalny zasięg i profesjonalną jakość marki INGLOT. AMC 77 tworzył i tworzy historię makijażu. To nie tylko kosmetyk, ale część scenicznej opowieści – od planów produkcji filmowych, przez studia słynnych wizażystów, po backstage międzynarodowych fashion weeków.

INGLOT pragnie przypomnieć, że AMC 77 nie jest tylko dla profesjonalistów – sprawdza się idealnie także w codziennym makijażu każdego miłośnika i miłośniczki beauty, niezależnie od okazji, pory dnia i stylizacji. Świetnie pokazuje to globalna kampania relaunchu AMC Eyeliner Gel 77, do której INGLOT zaprosił jedną z najbardziej rozpoznawalnych modelek świata – Barbarę Palvin.

Barbara Palvin i Eyeliner w żelu 77 od INGLOT - dwie ikony

Od lat obecna na wybiegach największych domów mody, Barbara Palvin symbolizuje nowoczesne piękno i międzynarodowy styl. Jej udział w kampanii AMC Eyeliner Gel 77 podkreśla globalny charakter produktu oraz jego status ikony w świecie makijażu.

W kampanii, której twarzą jest Barbara Palvin, INGLOT stworzył dwa kontrastowe looki eyelinerowe: odważną, graficzną kreskę w stylu bold oraz minimalistyczną, subtelną linię tuż przy rzęsach.

Zaprosiliśmy do współpracy Barbarę Palvin, bo to współczesna ikona, która łączy ponadczasową elegancję i nowoczesny charakter, dokładnie tak jak nasz kultowy eyeliner w żelu 77. W kampanii pokazujemy dwie odsłony - klasyczną, subtelną oraz mocniejszą, dodającą charakteru. Te dwa looki to opowieść o uniwersalności, bo makijaż pomaga nam podkreślić to, co w nas najbardziej autentyczne. Pozwala nie tylko wyrazić siebie, ale też dopasować się do naszego nastroju i chwili. Barbara idealnie to uosabia - świeżość i lekkość z jednej strony, siłę i pewność siebie z drugiej - mówi Paula Kijak, Marketing Operations Director marki Inglot.

Kampania AMC Eyeliner Gel 77 pasuje do tej wersji mnie, którą lubię najbardziej - silnej, ekspresyjnej i dobrze czującej się w swojej skórze. Kampania mówi o ponadczasowości. Trendy przychodzą i odchodzą, ale bycie wiernym sobie i wyrażanie tego z pewnością nigdy nie wychodzi z mody. Wyrazista kreska może dodać mi energii i dramatyzmu, idealnego na czerwony dywan, a delikatniejsza linia jest bardziej przystępna na co dzień. To świetny sposób na pokazanie różnych stron mojej osobowości. - mówi Barbara Palvin.

Eyeliner w żelu AMC – jakość, perfekcja, artystyczna swoboda

AMC Eyeliner Gel to kremowa, szybkoschnąca formuła, która zapewnia intensywny kolor i perfekcyjną matową kreskę już przy pierwszej aplikacji. Dzięki swojej konsystencji idealnie rozprowadza się na powiece, nie odbijając się i nie osypując w ciągu dnia. Eyeliner jest bardzo głęboko napigmentowany - intensywny kolor możemy osiągnąć już po jednym pociągnięciu. Niezależnie od warunków: zmiany temperatur, wilgoci, intensywnego dnia, AMC 77 trzyma się na miejscu. To produkt stworzony z myślą o tych, którzy nie uznają kompromisów. To must-have dla każdego i każdej, kto ceni sobie niezawodność, intensywność i artystyczną swobodę potwierdzoną przez światowej sławy wizażystów.

i Autor: INGLOT/ Materiały prasowe

