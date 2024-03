Dzień Kobiet według Polek – jak go świętują i co chciałyby otrzymać w prezencie?

8 marca w oczach kobiet

Choć historycznie święto to budziło pewne kontrowersje, obecnie nadal pełni ważną rolę w docenianiu kobiet w różnych aspektach życia: społecznym, zawodowym i osobistym. Polki lubią i obchodzą swój dzień, co potwierdzają dane. Z badania przeprowadzonego przez Empik na grupie ponad 3,5 tys. kobiet wynika, że 8 marca świętuje zdecydowana większość respondentek (85%).

Jest to przede wszystkim okazja do celebrowania swojej kobiecości (46%) i wyrażenia solidarności z innymi kobietami (34%). Blisko 60% Polek otrzymuje w tym dniu życzenia, a połowa – także prezenty. Od kogo? Najczęściej od męża czy partnera (81%) oraz od taty lub teścia (55%), ale nie tylko. 8 marca kobiety mogą się spodziewać upominków również od innych bliskich kobiet (28%), od znajomych (28%) czy od pracodawcy (25%).

Polki, które nie obchodzą Dnia Kobiet, najczęściej po prostu nie mają na to czasu (49%), w znacznie mniejszym stopniu kierują nimi negatywne skojarzenia czy niechęć do tego święta.

Zobacz także: Modna galanteria skórzana na wiosnę. Połączenie klasycznej elegancji oraz nowoczesnej formyJaki prezent na Dzień Kobiet? Kwiaty, książka a może kolacja?

9 na 10 kobiet liczy na prezent. Najbardziej 8 marca ucieszą je kwiaty. A te przecież nie muszą oznaczać bukietu ciętych róż czy tradycyjnych tulipanów. Warto wybrać coś oryginalnego, nieoczekiwanego i dodatkowo pozytywnie zaskoczyć. Idealne będą „kwiaty, które nie więdną” – zestawy LEGO Icons z serii Botanical, eleganckie drewniane puzzle z motywem roślinnym czy plakaty z botanicznymi kolażami.

Z badania Empiku wynika, że kobiety wcale nie oczekują wyszukanych czy drogich prezentów, liczy się sam gest. Wiele z nich ucieszy książka (40%). Można wybrać np. ciekawy reportaż lub biografię inspirującej kobiety. Na popularności nie tracą też bilety na wydarzenia kulturalne, np. na koncert, do kina czy do teatru – na taki prezent liczy co czwarta kobieta. Dobrym pomysłem będą także vouchery do spa (18%) czy zaproszenie na kolację (16%).

A jakich prezentów lepiej unikać? Niechlubną listę otwierają oczywiście rajstopy – symbol minionych czasów. Okazuje się, że spora grupa nie chce dostawać także słodyczy. 40% respondentek wolałoby też nie otrzymać sprzętu do kuchni – kobiety od dawna same decydują o roli, którą chcą pełnić w domu, a taki upominek ma stereotypowy wydźwięk. Nie zapominajmy jednak, że gotowanie dla wielu osób to czysta przyjemność i hobby – i wtedy ładny gadżet bardziej uszczęśliwi niż zezłości. W sytuacjach trudnego wyboru warto postawić na sprawdzone rozwiązanie: karta prezentowa do ulubionego sklepu. Wiemy, że taki prezent chciałoby otrzymać 15% kobiet.

Kobiety obdarowują same siebie

Obchody 8 marca zyskały nowy wymiar – osiędbania. Kobiety nie czekają już tylko na docenienie przez innych – co druga sama sobie sprawia prezent lub po prostu robi dla siebie coś miłego. Przede wszystkim podarowują sobie wolny czas na przyjemności (60%), takie jak domowe spa, wieczór z książką czy seans filmowy. Wiele z nich planuje także kupić sobie kwiaty (32%). Co ciekawe, Polki raczej nie oczekują, że dostaną na Dzień Kobiet od innych kosmetyki lub perfumy, ale już same chętnie kupują dla siebie taki prezent (27%), bo najlepiej znają swoje potrzeby czy ulubione marki. Chętnie wybierają z tej okazji także drobne upominki czy gadżety, takie jak świeczki zapachowe czy ceramikę (25%).

Co dziesiąta Polka patrzy na Dzień Kobiet jako dobry moment do zatroszczenia się o swoje zdrowie i planuje wykonanie badań profilaktycznych. Istotne jest również pielęgnowanie więzi z innymi bliskimi kobietami. 35% respondentek planuje 8 marca spędzić czas w damskim gronie – spotkać się z mamą, siostrą czy przyjaciółką. Co więcej, blisko 20% zamierza uczcić ten dzień, obdarowując upominkiem inną kobietę.

To już ostatni moment, żeby zadbać o niespodziankę dla najbliższej kobiety lub po prostu dla samej siebie. Empik przygotował specjalną selekcję niebanalnych prezentów, które z pewnością sprawią radość.