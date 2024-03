Modna galanteria skórzana na wiosnę. Połączenie klasycznej elegancji oraz nowoczesnej formy

Wraz z WITTCHEN przeniesiesz się do egzotycznego kurortu, gdzie odpoczywają i bawią się największe ikony świata mody, kina i sztuki. Buty, torebki, walizki oraz stylowe dodatki w odcieniach błękitu, pastelowego fioletu i różu oraz soczystej zieleni i pomarańczy są obietnicą błogiej, wakacyjnej beztroski w najlepszym wydaniu. Stylistyka nowej linii nawiązuje do czasów złotej ery Hollywood i doskonale wtapia się w bajkowy pejzaż malowniczej wyspy.

Zobacz także: Fryzjer alert: kobiety po 60-tce przychodzą do salonu i błagają o taką fryzurę na krótkie włosy na wiosnę. Wykwintne cięcie odejmuje lat i dodaje elegancji. Modna fryzura po 60-tce

WITTCHEN Heritage to połączenie klasycznych wzorów i fasonów w nowej, odświeżonej formie. Kobiece listonoszki, pojemne shopperki, a także wygodne sneakersy i mokasyny będą idealnym dodatkiem do miejskich stylizacji. Ultrakobiece sandałki na szpilce i torebki na łańcuszku w mocnych, wyrazistych kolorach sprawdzą się podczas szalonych, imprezowych nocy. Z kolei lekkie baleriny z paseczkiem typu Mary Jane to ukłon w stronę vintage – wymarzone obuwie do letnich, kwiecistych sukienek. Bez względu na to, jaki styl preferujesz, w ofercie WITTCHEN znajdziesz buty, odzież, torebki, walizki oraz modne dodatki zgodne z twoim gustem i osobowością.

Heritage to luksus, którym możesz cieszyć się każdego dnia. Zainspiruj się najnowszą kolekcją w najpiękniejszych barwach lata. Odkryj blask ponadczasowego dziedzictwa, który nie zgaśnie wraz z końcem wakacji, ale będzie wciąż trwał i trwał.

i Autor: Materiały prasowe Witchen

i Autor: Materiały prasowe Witchen

i Autor: Materiały prasowe Witchen

i Autor: Materiały prasowe Witchen