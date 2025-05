Dzień Mamy w Super-Pharm – sprawdzone pomysły na prezent

Mama to bezwarunkowa miłość - taka na dobre i na złe. Zazwyczaj możemy do niej zwrócić się z każdym problemem - już sama jej obecność pomaga na codzienne troski różnego rozmiaru i pozwala poczuć się lepiej. W Dzień Matki trzeba dać jej odczuć, że jest dla nas ważna. Gdy byliśmy mali, na szkolnych przestawieniach wzruszały ją recytowane wierszyki i piosenki oraz laurki od serca. Dziś miłym gestem będzie wzruszyć ją podarunkiem jej czegoś osobistego, tylko dla niej i z myślą o niej.

ORIENT EXPRESS

Lattafa Yara Woda perfumowana dla kobiet, cena regularna: 84,99 zł/100 ml

Arabskie perfumy to prawdziwy hit w świecie zapachów. Jedną z najbardziej pożądanych marek jest Lattafa, która zabierze mamę w odległy świat orientu. Yara to niezwykle kobieca, sensualna woda perfumowana, łącząca słoneczne cytrusy, esencjonalne kwiaty, owoce tropikalne i akordy słodkie na otulającej waniliowej, piżmowo-drzewnej bazie. Zmysłowy, elegancki charakter tej kompozycji sprawia, że doskonale sprawdzi się ona zarówno na codzień, jak i na specjalne okazje, szczególnie wiosną i latem.

CZAS DLA SKÓRY

Bielenda Professional Supremelab Barrier Renew Intensywnie odżywczy krem na noc z Ceramidami, cena regularna: 46,99 zł/50 ml

Zdrowa bariera skórna to młodszy wygląd, prawidłowe nawilżenie i ochrona przed czynnikami zewnętrznymi. Naruszona - może prowadzić do odwodnienia, szybszego starzenia się skóry, utraty elastyczności, podrażnień, a nawet trądziku. Krem wspiera nocną regenerację i odnowę bariery skórnej, mocno nawilża, odżywia, chroni i łagodzi. Zawarte w składzie ceramidy wzmacniają barierę skórną, wspomagają nawilżenie i odżywienie, chronią przed czynnikami zewnętrznymi. Zwiększają jędrność i elastyczność skóry. Skwalan zapewnia optymalne nawilżenie i zapobiega utracie wody z naskórka, wzmacnia i uszczelnia barierę skórną, regeneruje. Kwasy tłuszczowe i fitosterole zawarte w naturalnych olejach roślinnych, niezbędne do prawidłowego działania bariery skórnej, zapobiegają suchości i szorstkości skóry.

OZŁOĆ JĄ

Nuxe Huile Prodigieuse Or Suchy olejek z drobinkami złota, cena regularna: 89,99 zł/ 50ml

Nie bez powodu często mówi się o swojej mamie: złota kobieta. I niech taka się stanie dosłownie! Suchy olejek Nuxe zawiera złote drobinki pochodzenia mineralnego, odżywia, wygładza i rozświetla skórę oraz włosy. Posiada unikalną, nietłustą konsystencję oraz urzekającą nutę zapachową. Zawiera 96,2% składników pochodzenia naturalnego, w tym 7 olejów roślinnych: olej ze słodkich migdałów, olej z kamelii, olej z ogórecznika, olej z orzechów laskowych, olej z orzechów makadamia, olej arganowy, olej z kamelii japońskiej tsubaki. Unikalna sucha konsystencja olejku, dzięki złotym drobinkom, rozświetlają skórę oraz włosy. Olejek posiada uzależniający, kultowy zapach o nutach kwiatu pomarańczy, magnolii i wanilii.

PS do 14.05.2025 olejki Nuxe kupisz w drogeriach Super-Pharm nawet 30% taniej.

WSPRACIE OD WEWNĄTRZ

Merz Spezial Dragees, 69,99 zł/120 drażetek

Drażetki Merz Spezial to suplement diety, który został stworzony specjalnie po to, aby cieszyć się świeżą, zdrową skórą, mocnymi, lśniącymi włosami i pięknymi, wytrzymałymi paznokciami. Składniki zawarte w drażetkach Merz Spezial (witamina A, C, E, B2, cynk, niacyna, biotyna) zostały dobrane tak, aby dostarczyć organizmowi odpowiednich składników odżywczych, we właściwych proporcjach, celem wsparcia naturalnych procesów biologicznych. Widoczny efekt? Gładka, miękka skóra oraz promienny, świeży wygląd.

TROSLIKWA PIELĘGNACJA

Bioderma Sensibio H2O Płyn micelarny, 66,99 zł/850 ml

Ta woda micelarna to już produkt kultowy – polecana jest przez dermatologów, kosmetologów i makijażystów do oczyszczania i demakijażu skóry wrażliwej. Dzięki micelom woda skutecznie oczyszcza skórę, a także usuwa makijaż oraz zanieczyszczenia, które zwiększają wrażliwość skóry. Formuła micelarna o fizjologicznym pH około 5.5, inspirowana biologią skóry, została opracowana przez Laboratorium Bioderma, aby w idealnej harmonii ze skórą zachowała jej film ochronny. Łagodzi i koi podrażnienia. Sensibio H2O zawiera wysoko oczyszczoną wodę o jakości farmaceutycznej (stosowana m.in. przy produkcji leków) oraz kompleks 3 biomimetycznych cukrów o właściwościach łagodzących, które zapobiegają stanom zapalnym skóry. Staranny dobór składników zapewnia doskonałą tolerancję, dzięki czemu nie wymaga spłykiwania, a pozostawienie produktu na skórze nie stwarza ryzyka podrażnienia. Produkt bez dodatku substancji zapachowych.

BEAUTY TECH

Foreo Ufo 3 LED Urządzenie do terapii światłem, 1 370,99 zł

UFO™ 3 LED to innowacyjny gadżet pielęgnacyjny, łączące głębokie nawilżenie z działaniem anti-agingowym. Działanie urządzenia opiera się na zastosowaniu głębokiej termoterapii tkankowej ze światłem bliskiej podczerwieni NIR, która ułatwia wchłanianie składników z maseczek pielęgnacyjnych w głębsze warstwy skóry i sprzyja zatrzymaniu ich wewnątrz, co poprawia elastyczność, ujędrnia, zmiękcza i wygładza. Terapia światłem LED o pełnym spektrum stymuluje głęboką regenerację, przyspiesza produkcję kolagenu oraz zwalcza zmarszczki i przywraca blask matowej cerze, podczas gdy masaż T-Sonic™ poprawia krążenie, odprężając i rozluźniając mięśnie.