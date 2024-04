Dzień Matki 2024. Wyjątkowe zestawy prezentowe, które ucieszą każdą mamusię

Dzień Matki - kiedy jest? W Polsce Dzień Matki obchodzimy 26 maja i w kalendarzu jest to data stała, czyli w co roku wszystkie mamy mają swoje święto tego samego dnia. To święto wszystkich mam. Składamy im wtedy najpiękniejsze życzenia, wręczamy wymarzone prezenty. Pragniemy wywołać uśmiech na ich twarzy. Zwyczaj ten ma na celu okazanie mamom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie. Choć korzenie tego święta sięgają jeszcze czasów starożytnych to w Europie zaczęto je obchodzić dopiero w XX wieku. Dzień Matki w Polsce pierwszy raz pojawił się w 1914 roku, przy czym nie było wtedy jednaj ustalonej daty, a jego organizacją zajmował się Polski Czerwony Krzyż. Dzisiaj święto to ma na celu okazanie wszystkim mamom szacunku i i wdzięczności za okazaną miłość oraz trud włożony w wychowanie. Jaka jest historia Dnia Matki? Sięga ona jeszcze czasów antycznych, kiedy to celebrowano różne święta poświęcone boginiom-matkom, które były symbolami płodności i urodzaju. Kiedy jest Dzień Matki na świecie? Choć jest to święto międzynarodowe, to jego data przypada na różne dni w zależności od kraju. Na przykład w USA jest to druga niedziela maja, a w Norwegii druga niedziela lutego.

W perfumeriach Sephora znajdziesz wyjątkowe zestawy prezentowe, z których ucieszy się każda mama.

ARMANI

Zestaw upominkowy SÌ Intense (hołd dla współczesnej kobiecości - radosna kompozycja nektaru z czarnej porzeczki, frezji, róży majowej, szypru i drzewa piżmowego) zawiera: wodę perfumowaną (50 ml), nawilżający perfumowany balsam do ciała (50 ml) oraz pomadkę Lip Power Matte no.°405.

CAROLINA HERRERA

Zestaw Good Girl Légère, zawierający wodę perfumowaną o pojemności 50 ml i mgiełkę do włosów o pojemności 30 ml, przepełniają majestatyczne nuty jaśminu wielkolistnego, fasoli tonka, kremowego drewna oraz dulce de leche, które otulają ciało bogactwem ekscytujących zapachów.

CHLOÉ

Flakon ozdobiony rypsową wstążką i wypełniony aromatycznym koktajlem słodkiej, pudrowej róży, nut liczi i frezji - to kultowy styl Chloé. Zestaw zawiera perfumy o pojemności 50 ml, spray w rozmiarze podróżnym oraz wykwintny balsam do ciała (100 ml).

GIVENCHY

Zestaw zawiera dwa flakony: 50 ml i 12,5 ml – wody perfumowanej L'Interdit marki Givechy z nutami białych kwiatów, jaśminu i tuberozy. Do tego duetu dołącza mini pomadka Interdit Intense Silk no. 333.

GUERLAIN

Szczęściarz w kolekcji Aqua Allegoria Forte? Mandarine Basilic Forte: złota mandarynka w połączeniu z intensywną bazylią, pięknie wzmocniona ciepłym sandałowcem i pyszną wanilią… Flakonowi o pojemności 75 ml towarzyszy jego urocza miniatura oraz wykwintny balsam do ciała.

JEAN-PAUL GAUTIER

Otulony złotem zapach Divine to wyrafinowana kompozycja kwiatowych nut lilii i słonej morskiej bryzy z dodatkiem uzależniającej słodkiej bezy...Dla pełni doznania zapachu Divine, który tak doskonale celebruje kobiecą moc, w zestawie znajdują się dwa flakony: 50 ml i mini format.

KENZO

Woda perfumowana Flower by Kenzo – kultowy zapach dla kobiet Kenzo, pełen nut różowych jagód, róży bułgarskiej, wanilii i białego piżma – w tym zestawie jest dostępna w dwóch formatach: flakonu o pojemności 50 ml oraz mini sprayu (10 ml), którym towarzyszy balsam do ciała Kenzoki.

NARCISO RODRIGUEZ

Flower power: koncepcja, którą Narciso Rodriguez zamknął w tym wyjątkowym, w 100% kartonowym opakowaniu - 50 ml szyprowo-piżmowej wody toaletowej For Her („hołd dla ponadczasowego wdzięku i wiecznego piękna współczesnych kobiet”) oraz idealny do torebki atomizer (10ml) z wodą perfumowaną For Her Pure Musc (do stosowania razem lub osobno)