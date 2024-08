Dzika Alga & Koper Morski - bogactwo oceanu w kosmetykach

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Połączenie dzikich alg i kopru morskiego to wyjątkowa formuła pielęgnacyjna, bogata w witaminy, minerały i antyoksydanty, która przynosi skórze niezwykłe korzyści. Dzikie algi, znane ze swoich kojących właściwości, wzmacniają barierę ochronną skóry i intensywnie nawilżają, podczas gdy koper morski, cenny wodorost z oceanicznych wybrzeży, wygładza, poprawia koloryt oraz wspiera regenerację skóry, opóźniając jej starzenie i chroniąc przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Oczyszczenie skóry zapewni żel pod prysznic i do kąpieli Dzika Alga & Koper Morski (25,90zł/190ml). Delikatnie myje skórę, pozostawiając ją miękką i gładką. Po prysznicu warto sięgnąć po peeling z tej samej linii (peeling do ciała Dzika Alga & Koper Morski 51,90zł/100ml), który delikatnie usuwa martwy naskórek przygotowując skórę na dalsze zabiegi pielęgnacyjne. Na zakończenie rytuału zastosuj mleczko do ciała Dzika Alga & Koper Morski (51,90zł/390ml), które dzięki lekkiej formule szybko się wchłania, zapewniając długotrwałe nawilżenie. Skóra staje się jedwabista i gładka, otulona subtelnym, morskim zapachem gotowa do regeneracji.

i Autor: materiał prasowy Yves Rocher

Ekologiczne Rozwiązania

Yves Rocher dba nie tylko o Twoją skórę, ale również o planetę. W linii Bain de Nature znajdziemy eko-uzupełniacze, które pozwalają zmniejszyć zużycie plastiku i wprowadzić do naszej pielęgnacji bardziej zrównoważone rozwiązania. Żel pod prysznic refill Dzika Alga & Koper Morski (51,90zł/600ml) dostępny jest w opakowaniu wykonanym z 90% plastiku pochodzącego z recyklingu tworzyw sztucznych z wybrzeży Indii.

W skład gamy Dzika Alga & Koper Morski z serii Bain de Nature wchodzą:

Mleczko do ciała, 390 ml, cena: 51,90 zł

Żel pod prysznic i do kąpieli, 200 ml, cena: 28,90 zł

Żel pod prysznic i do kąpieli, 400 ml, cena: 39,90 zł

Żel pod prysznic i do kąpieli, eko-uzupełniacz, 600 ml, cena: 51,90 zł

Mgiełka do ciała i włosów, 100 ml, cena: 68,90 zł

Żel do mycia rąk, 190 ml, cena: 25,90 zł

Mydło w kostce, 80 g, cena: 21,90 zł

Krem do rąk, 30 ml, cena: 25,90 zł

i Autor: materiał prasowy Yves Rocher