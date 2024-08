Ich ubrania są zagrożeniem dla zdrowia! Polacy kupują je tam masowo. Alergie skórne to dopiero początek

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Ubrania z Shein zawierają rakotwórcze związki. To poważne zagrożenie dla zdrowia

Chiński gigant Shein to jedna z największych platform fast fashion. Niemalże codziennie wypuszczają dziesiątki nowych modeli ubrań. Wiele ekspertów wskazuje, że ma to zgubny wpływ na środowisko. Co roku wysypiska zalewane są tonami nowych ubrań, których nikt nie kupił. Dodatkowo tanie ubrania z Shein nie zawsze są dobrej jakości. Modowy styliści podkreślają, że lepiej kupić coś co będzie droższe, ale przy tym posłuży nam dłużej. Teraz do listy zarzutów wobec Shein dołącza kolejny i to bardzo poważny.

O tym, że ubrania i inne produkty na Shein mogą być niebezpieczne dla zdrowia mówi się już od dłuższego czasu. Eksperci wskazują, że normy niektórych substancji są przekraczane nawet kilkaset razy. Niemiecki miesięczniki Öko Test przeprowadził testy ubrań z Shein, część z nic dotyczyła asortymentu dla dzieci. Wyniki badań są przerażające. Duża część produktów z Shein nie spełnia europejskich norm jakości i bezpieczeństwa. Öko Test w swoich badaniach w ubrankach dla dzieci odkrył antymon. To związek, który w standardowych warunkach atmosferycznych nie jest niebezpieczny, jednak jego pochodne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Jak podaje portal innpoland.pl trójtlenek antymonu może powodować przebarwienia skóry, choroby płuc, a nawet arytmię serca. To jednak nie wszystko, niektóre buty z Shein miały w składzie ołów lub kadm, a w sandałach dla mężczyzn wykryto rakotwórcze flatany.

Shein od razu zareagował na medialnie doniesienia i wydał oświadczenie, w którym wskazuje, że traktują poważnie wszystkie badania. Odzieżowy gigant zapewnił również, że wycofa ze sprzadaży wszystkie produkty, które nie spełniają norm.

