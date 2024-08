Nieziemski puder w promocji Rossmanna za 15 zł. Polki oszalały na jego punkcie. "Moja miłość bez której nie wyobrażam sobie makijażu"

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Promocje w Rossmannie. Świetny puder sypki za 15 zł. Efekt Photoshopa

Pudry sypkie w ostatnim czasie całkowicie zdominowały świat makijażu. Ich drobnozmielona formuła sprawia, że nie podkreślają zmarszczek oraz suchości skóry. Są świetnie dla cer dojrzałych. Trzymają cały makijaż w ryzach i sprawiają, że skóra wygląda jeszcze lepiej. W najnowszej promocji Rossmanna znaleźliśmy prawdziwy hit. To puder sypki od polskiej marki, w których zakochały się kobiety w z całego kraju. Nie jest on drogi, a z powodzeniem może rywalizować z wysokopółkowymi kosmetykami. Mowa o pudrze WIBO Fixing Powder, który w promocji Rossmanna kosztuje jedyne 15,99 zł.

Puder sypki WIBO Fixing Powder to utrwalająca i matująca formuła. Świetnie sprawdzi się on u osób, które potrzebują kosmetyku redukującego wyświecanie się skóry w ciągu dnia. WIBO Fixing Powder utrwala makijaż i dobrze wygląda na skórze dojrzałej. Nie ciastkuje pokładów oraz korektorów. Drobnozmielona formuła sprawia, że puder z promocji Rossmanna nie wchodzi w załamania skóry nie podkreśla zmarszczek. Daje matowe wykończenie, jednak nie jest one tępe i nie daje wrażenia przesuszonej skóry. Ma w swoim składzie formułą nawilżającą i kolagen, dzięki czemu regeneruje skórę. WIBO Fixing Powder świetnie sprawdzi się do wieczorowych makijaży. Przedłuża trwałość makijażu i sprawia, że skórą wygląda przepięknie przez wiele godzin. Polki pokochały WIBO Fixing Powder o czym świadczą komentarze.

- Moja miłość bez której nie wyobrażam sobie makijażu. (...) Puderem zawsze wykańczam mój makijaż . Pięknie matuje , nie pozostawia po sobie śladu , do tego super wygładza moja cerę. Tak jak zawsze musiałam robić ze dwie lub trzy poprawki by zmatowić cerę tak w przypadku tego pudru jedna poprawka w ciągu dnia wystarcza. Puder nie bieli, nie brudzi ubrań - pisze jedna z zadowolonych użytkowniczek na stronie wizaz.pl.

