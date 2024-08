Polki oszaleją na punkcie tych perfum. Z promocji Rossmanna za 50zł, a aromaty niczym noc arabska. Piękny zapach na sierpniowe wieczory

Wyjątkowa linia do dermokosmetyków

Promocje w Rossmannie! Zniewalające perfumy za 52 zł

Zmysł węchu jak żaden inny potrafi pobudzać wspomnienia. To właśnie zapachy mogą przypomnieć nam dzieciństwo oraz dobre chwile. W świecie perfumy zapach uchodzi za najbardziej eteryczny i zmysłowy dodatek. To symbol niewypowiedzianej elegancji i ponadczasowe stylu. Zapach unosi się wokół i sprawia, że inni zaczynają bezwiednie kojarzyć nam z tymi aromatami. W czwartek, 8 sierpnia w Rossmannie wystartowały nowe promocje. Wśród nich znajdziesz ciekawe przeceny na mgiełki i wody perfumowane. Naszym zdaniem godna uwagi jest woda perfumowana dla kobiet SOLINOTES Vanilla. W promocji Rossmanna za flakon 50 ml należy zapłacić 51,99 zł.

Woda perfumowana SOLINOTES Vanilla to francuska kompozycja aromatów, które wpasują się w sierpniowe klimaty. To połączenie radości i elegancji zamknięte w zmysłowym flakonie. Zapach ten pobudza zmysły i cudownie relaksuje. Aromaty wanilii kojarzą się z egzotycznymi podróżami i zapewniają ekscytujące przeżycia. Woda perfumowana SOLINOTES Vanilla to propozycja dla miłośniczek słodkich zapachów, które jednak nie są duszące i mdłe. Cała baza zapachu zbudowana jest na wanilii oraz białych kwiatach. Kompozycja ta świetnie sprawdzi się na większe wyjścia. Doskonale wpasuje się w Twój nastrój. SOLINOTES Vanilla jest trwałym zapachem, który pozostawia po sobie ogon.

