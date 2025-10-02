Egzosomy w pielęgnacji skóry. Rewolucja w Twojej łazience

CZYM SĄ EGZOSOMY I DLACZEGO PODBIJAJĄ ŚWIAT BEAUTY?

Egzosomy to mikroskopijne pęcherzyki zewnątrzkomórkowe – naturalni „posłańcy”, którzy przenoszą sygnały i substancje aktywne między komórkami. Dzięki temu mogą pobudzać odnowę komórkową, działać przeciwzapalnie i wspierać regenerację skóry. Mogą być pozyskiwane z różnych źródeł, np. z roślin. Natomiast na szczególną uwagę zasługują jednak egzosomy pochodzenia bakteryjnego, bo działają w zgodzie z mikrobiotą skóry i uruchamiają procesy naprawcze na poziomie komórkowym.

Starannie wyselekcjonowane egzosomy z bakterii: mniej stanów zapalnych, więcej spokoju dla skóry. Egzosomy pozyskanie z bakterii Lactobacillus brevis, zastosowane zarówno w profesjonalnym zabiegu Medidermy: EXOSES LB+, jak i linii dermokosmetyków do pielęgnacji domowej Exoses, mają unikalne właściwości:

Wzmacniają mikrobiotę skóry – działają w pełnej harmonii z naturalną florą bakteryjną, podnosząc odporność skóry na podrażnienia, niwelują przesuszenie i niedoskonałości.

Łagodzą stany zapalne – badania pokazują, że skutecznie zmniejszają aktywność mediatorów zapalnych, redukując rumień i nadwrażliwość.

Wzmacniają barierę ochronną skóry – stymulują produkcję białek (m.in. filagryny), które odpowiadają za nawilżenie, elastyczność i zdrowy wygląd skóry.

Egzosomy – nauka, która odmładza. Oto dowody, że działają

Badania in vitro wykazały, że egzosomy Lactobacillus brevis:

zwiększają namnażanie komórek naskórka i produkcję białek kluczowych dla integralności skóry (filagryna – wzrost o 42%),

zmniejszają aktywność mediatorów prozapalnych (IL-6 o 65%, IL-1 o 40%, TNF-α o 48%, COX-2 o 50%).

Połączenie EXOSES LB z mikronakłuwaniem NANOPORE przynosi spektakularne efekty już po czterech sesjach*. W badaniu klinicznym aż 100% uczestników zadeklarowało chęć powtórzenia zabiegu, a 88% zauważyło poprawę jędrności i jakości skóry. 91% badanych oceniło swoją skórę jako bardziej promienną, gładszą i miękką, natomiast 71% dostrzegło zmniejszenie rozmiaru porów. Co więcej, 100% uczestników potwierdziło redukcję przebarwień, co czyni tę procedurę wyjątkowo skutecznym rozwiązaniem w pielęgnacji skóry.

Komfort, zero bólu i widoczne efekty – tak wygląda EXOSES LB+ w praktyce

W zabiegu EXOSES LB+ moc egzosomów oraz laktoferyny została połączona z nanotechnologicznym koktajlem rewitalizującym, co daje wielowymiarowe efekty: od odbudowy bariery skórnej po realne działanie anti-aging. Zabieg jest wyjątkowo komfortowy i nie wymaga rekonwalescencji. Najpierw skóra zostaje oczyszczona i odpowiednio przygotowana,a następnie za pomocą mikronakłuwania aplikowany jest preparat bogaty w egzosomy i aktywne składniki odżywcze. Efekt, którego możemy się spodziewać to wyraźnie zregenerowana, intensywnie nawilżona i odmłodzona skóra i mniej widoczne zmarszczki.

Czy EXOSES LB+ od MEDIDERMY jest dla Ciebie?

To świetne rozwiązanie dla osób, które:

zmagają się z suchością i nadmierną utratą wody,

cierpią na przewlekły stan zapalny lub rumień,

mają wrażliwą, skłonną do podrażnień i zaczerwienień skórę,

chcą realnie spowolnić procesy starzenia i poprawić elastyczność skóry.

RECEPTA NA ZDROWĄ SKÓRĘ? EGZOSOMY NA DWÓCH FRONTACH: GABINET I DOM

Zabieg z egzosomami w gabinecie to pierwszy krok na drodze do widocznej i trwałej poprawy kondycji skóry. To co istotne, to konsekwentna, codzienna pielęgnacja w domu – kontynuacja pielęgnacji gabinetowej, która pozwala utrzymać i wzmocnić spektakularne efekty. Dlatego Sesderma, lider innowacji w dermokosmetyce, stworzyła przełomową linię EXOSES, która otwiera nowy rozdział w odmładzaniu i regeneracji skóry.

Technologia egzosomów – określana mianem przyszłości dermatologii – działa jak inteligentny system dostarczania sygnałów regeneracyjnych, pobudzając komórki do odnowy i przywracając im pełnię witalności.

W połączeniu z precyzyjnie dobranymi składnikami aktywnymi EXOSES redefiniuje standard pielęgnacji, odpowiadając jednocześnie na trzy kluczowe potrzeby skóry: wygładzenie zmarszczek i poprawę jędrności, redukcję przebarwień oraz głębokie, wielopoziomowe nawilżenie. Składniki aktywne: retinoid HPR, krzem organiczny i wąkrota azjatycka wspierają naturalne procesy anti-aging, witamina C, niacynamid i arbutyna skutecznie rozświetlają i wyrównują koloryt, a ceramidy i kwas hialuronowy wzmacniają barierę hydrolipidową i przywracają skórze elastyczność. W gamie znajdują się dwa produkty do codziennej pielęgnacji: EXOSES Eliksir (30 ml/296 zł) – lekkie, szybko wchłaniające się serum wielozadaniowe o działaniu przeciwstarzeniowym, nawilżającym i depigmentującym, oraz EXOSES Krem (50 ml/285 zł) – bogata, odżywcza formuła stworzona z myślą o intensywnym ujędrnieniu i wzmocnieniu naturalnej bariery skóry.