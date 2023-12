Ekscytujące perfumy na zimę. Ten zapach jest jak wspomnienie wspólnych ciepłych chwil pod nocnym niebem

Najnowszy zapach Maison Margiela z kolekcji "Replica" oddaje wspomnienie pełnej bliskości nocy w Namibii. Wyjątkowa chwila dzielona z samym sobą lub ukochaną osobą, przy ognisku w świetle gwiazd. Rezultatem tej nowej zapachowej eksploracji jest zapach zrodzony z wyobraźni mistrza perfumiarstwa, Meabha Mc Curtina. Under The Stars oddaje uczucie wolności i przygody, podczas gdy płótno gwiazd spogląda z góry.

Zobacz także: Elegancki rozświetlacz, który niemalże wtłoczy subtelny blask w Twoją skórę. To prawdziwy hit w makijażu

CIEPŁY I OTULAJĄCY ZMYSŁY AROMAT

Zawierający nuty zapachowe oudu i skóry, Under The Stars jest ciepły i kojący, a jednocześnie tajemniczy. Szlachetny i rzadki składnik oud wytwarza potężną, dymną esencję z bursztynową nutą żywicy labdanum, która oddaje kameralność ciepłej nocy pod gwiazdami. Porywająca i wibrująca esencja czarnego pieprzu, powiązana z surowym i cielesnym akordem skóry, przywołuje dziką, nieokiełznaną przyrodę. Intensywny odcień pomarańczowego brązu przypomina ciepło trzaskającego ogniska.

WSPOMNIENIE NOCY PACHNĄCEJ GWIAZDAMI

Under The Stars odzwierciedla tęsknotę za ucieczką od miejskiego zgiełku, gdzie rozgwieżdżone niebo stanowi idealną odskocznię do wspólnie spędzonych chwil. Under The Stars to wspólne, ciepłe schronienie, w którym powstają wspomnienia rozświetlone migoczącymi gwiazdami.

"Kiedy patrzysz na rozgwieżdżone niebo, pojawia się uczucie zachwytu - właśnie to pragnęłam oddać w tym zapachu" - mówi Meabh Mc Curtin, mistrzyni perfumiarstwa.

Kojąca, ale hipnotyzująca atmosfera ciepłej nocy tworzy intymność niespotykaną nigdzie indziej.

"Under The Stars" dostępny jest w wariantach o pojemności 100 ml, 30 ml i 10 ml w perfumeriach Notino, Douglas i Sephora

i Autor: Materiały prasowe Replica

i Autor: Materiały prasowe Replica